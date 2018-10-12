Эксперт: Покупка машины на вторичном рынке – всегда лотерея

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-12T10:07:28+03:00

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Средняя стоимость б/у автомобиля в Барнауле по сравнению с прошлым годом выросла на 15% и составила 464 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты "Авито", проанализировав на своем сайте объявления о продаже подержанных автомобилей в третьем квартале 2018 года.

- Это закономерное явление. Цены на новые авто растут стремительно. Буквально вчера «Ниссан» поднял стоимость на свои модели в разбеге от 7 до 50 тысяч рублей. Соответствующее движение цен происходит и на вторичном рынке, - считает известный алтайский автоблогер Александр Михельсон. – Дело в том, что в последний год-два в России почти в два раза упали продажи новых автомобилей – из-за роста цен не все могут позволить себе это удовольствие. Поэтому приходится выбирать из предложений вторичного рынка. Соответственно, спрос и цена на б/у машины выросли.

Но, к сожалению, на вторичном рынке сейчас довольно редко можно встретить достойные экземпляры – машины перепродаются по второму, третьему кругу. Соответственно, их состояние оставлять желать лучшего.

- Покупка авто на вторичном рынке – это всегда лотерея, - говорит Михельсон. – Не знаешь, что попадется.

Некоторые стоят перед выбором: где лучше покупать б/у автомобиль – у частников с рук или на рынках подержанных автомобилей?

- Спорный вопрос. Есть мнение, что на рынках цена завышена. Однако с другой стороны, при программе «Трейд-Ин» закупочная цена снижается до минимума, а потом на продажу автомобиль выставляется на уровне ценника частных лиц, а порой даже и меньше, - считает слушатель радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM).

Кстати

Наибольшим спросом у барнаульцев на вторичном авторынке пользуется продукция «АвтоВАЗа». Также в пятерку самых популярных марок вошли Toyota (со средней ценой 521 тыс. рублей), Nissan (482 тыс.), ГАЗ (148 тыс. рубле) и Mitsubishi (539 тыс. рублей).

Денежки

Средняя стоимость машины в Барнауле на 12% выше, чем в Сибири. Чаще всего барнаульцы интересовались объявлениями о продаже машин старше семи лет (84% от всех запросов) при средней цене 346 тыс. рублей.