2018-10-11T17:59:01+03:00
Общество

На Алтае посреди осени зацвели одуванчики, крокусы и маральник

Пятница, 12 октября – последний теплый день
Дарья САВЕНКО
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Цветет маральникЦветет маральникФото: Дарья САВЕНКО
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Теплая осень в этом году решила задержаться. В Алтайском крае и Республике Алтай вновь зацвели цветы!

Обычное дело

Явление это привычное, в ботанике называется ремонтантностью. Чаще всего наблюдается, когда зима не планирует вступать в свои права. Это процесс, при котором некоторые растения способны к многократному цветению и плодоношению в течение всего вегетационного периода, а этому, как правило, способствует теплая погода. Так, в соседней Республике Алтай зацвели маральник и огоньки, а в Алтайском крае – одуванчики и крокусы. Кстати, в прошлом году в Горном Алтае тоже цвел маральник, «перепутав» осень с весной.

На биологическом факультете АГУ рассказали:

- Такое возможно при затяжной осени. Некоторые растения-выскочки цветут во второй раз, когда на улице сохраняется теплая погода. Но им не позавидуешь весной, когда остальные растения после зимы будут полны сил, - заметили на факультете.

Одуванчики в октябре Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Одуванчики в октябреФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Зима близко

Между тем, зима не за горами – в Алтайском крае в ближайшие выходные – 13 и 14 октября – ожидается первый снег.

- В пятницу, 12 октября, в Барнауле будет еще теплая погода, мы будем находиться в теплом секторе северного циклона, днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов, - рассказывает начальник отдела гидрометеобеспечения алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. – Но уже 13 октября, в субботу, с прохождением холодного фронта ожидается понижение температуры. На этом фоне днем пройдут осадки в виде дождя, а в ночь на 14 октября - с мокрым снегом. Также на фоне понижения усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

По словам Сырых, 13 октября, температура в течение дня будет понижаться и к вечеру достигнет +8 градусов. В ночь на воскресенье, 14 октября, столбики термометров опустятся до нуля градусов, а днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

- В дальнейшем у нас вновь будет господствовать холодная с осадками и дождями и мокрым снегом погода. Мокрый снег станет причиной образования гололеда на трассах, - сказала Сырых.

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