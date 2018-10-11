Как не остаться без ТВ: С января на Алтае отключат аналоговое вещание

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-11T12:56:11+03:00

Уже сейчас нужно позаботиться о покупке специальных приставок, новых телевизоров и антенн

Изменить размер текста: A A

В середине января 2019 года телевидение Алтайского края вместе со всей Россией окончательно перейдет с аналогового на цифровое вещание. В итоге часть граждан может остаться без ТВ вовсе. Как не лишиться любимых программ и кто находится в «зоне риска», «Комсомольской правде» рассказал Сергей Мольков, директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр».

В связи с чем в нашей стране решили отказаться от аналогового телевидения и перейти на цифровое вещание?

- С развитием телевидения аналогового частотного ресурса перестало хватать на всех. Уже в нулевые годы Правительство России задумалось о модернизации ТВ-вещания и переходе на «цифру». При цифровом вещании на одной частоте передается десять каналов, при аналоговом – один. Преимущество очевидно.

Когда это произойдет? Будет ли это одномоментно?

- Одномоментного перехода, конечно, не будет. В январе, после того, как люди отдохнут на новогодних праздниках и выйдут на работу, мы постепенно начнем отключать передатчики. Под отключение попадают населенные пункты, где проживает меньше 100 тыс. человек. Таких населенных пунктов в Алтайском крае много. У нас всего три города Барнаул, Рубцовск и Бийск, попадают в категорию более 100 тыс.

Сейчас определить, находишься ты в зоне риска или нет можно по литере «А» в углу экрана телевизора. Она означает, что вы получаете сигнал аналогового телевидения. И если литера повторяется на всех каналах, вам нужно либо перенастроить свой телевизор, либо приобрести к нему приставку (ресивер). Все телевизоры, которые куплены до 2013 года попадают в зону риска. В новые телевизоры тюнеры уже встроены (они имеют поддержку стандарта DVB-T2). Также людям стоит обратить внимание на антенну приема телепередач. Для приема цифрового эфирного телевидения необходима антенна дециметрового диапазона, старые модели вроде паутинок ухудшают прием программ.

Как выбрать нужную приставку? Сколько они стоят в крае?

- Цифровые приставки стандарта DVB-T2 сейчас можно приобрести в любом специализированном магазине. Самые простые стоят от 700 рублей. Чем больше дополнительных функций, тем они дороже. Для приема цифрового ТВ достаточно самой дешевой.

Можно ли к приставке подключить несколько телевизоров?

- Теоретически это возможно. Но переключая телеканалы на приставке, вы будете переключать их на всех присоединенных к ней телевизорах. Это неудобно, если в квартире живет несколько человек и все хотят смотреть разные программы. А вот установка одной антенны на несколько телевизоров вполне целесообразна. Если жителям многоквартирного дома или одного подъезда сброситься, то можно купить одну коллективную антенну на всех, так будет дешевле.

Сейчас многие отказываются от телевизоров и смотрят телевизионные программы через интернет. Будет ли доступно цифровое ТВ через компьютеры?

- Да, смотреть цифровое ТВ можно и через компьютер. Для этого нужно установить специальное программное обеспечение и тюнер. Это позволит просматривать эфирное телевидение.

Не все люди разбираются в технических вопросах. Как им понять, что их оборудование не подходит для цифрового вещания?

- Можно позвонить в консультационный центр по телефону 8 (3852) 22-66-11. Телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02. Наши специалисты помогут разобраться вам в технических вопросах, подскажут, все ли факторы вы учли.