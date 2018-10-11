Убивали, спасали, любили: Дворняга Ливия выжила назло всем
Ольга Камнева, руководитель новоалтайского питомника для бездомных животных, рассказала «Комсомольской правде» о судьбе своей подопечной – собаке Ливии. Она жива, здорова и даже носит ошейник – главное собачье украшение. Напомним, дворняга получила печальную популярность в Сети после истязательств над ней.
Как это было
В середине сентября Ливия попала в руки (так и хочется сказать лапы) новоалтайских живодеров. Какие-то двуногие твари из Новоалтайска методично и яростно рубили ножами ее тощую дворняжью шейку. Позже врачи насчитали на ее теле 15 ножевых ранений (от разных лезвий) и не нашли ни одно следа, который бы свидетельствовал о каком-либо сопротивлении с ее стороны. Скорее всего, собака знала этих людей и не смела им противостоять.
Фото: Ольга Камнева
Еле живая, истекая кровью, она не стала прятаться от людей, напротив, пошла искать у них помощи – прибрела во двор, где ее иногда подкармливали и ласкали. И если в первом случае безграничное доверие людям чуть не лишило ее жизни, в этот раз оно спасло ее. Нашлась женщина, которая экстренно позвонила в питомник Ольги Камневой. А Ольга, человек огромной души, обеспечила собаку полноценным лечением и дала ей имя – Ливия.
В первое время врачи опасались делать какие-либо прогнозы – на шее у собаки не было живого места, она потеряла очень много крови. Но Ливия решила удивить всех – активно пошла на поправку и, главное, ни на секунду не усомнилась в доброте людей.
Раны на шее и душе уже затянулись
Здоровая и счастливая Ливия. Видео: Ольга Камнева.
- Все хорошо с Ливией! – радостно сообщила мне Ольга. – Было небольшое осложнение, но благодаря врачам его быстро разрешили. Раны на шее затягиваются, душевные – тоже. Кушает хорошо, уже ошейник на нее одели и на улицу в вольер перевели. Собака мирная, умная, добродушная!
У Ольги для Ливии есть только теплые слова, собаку она в буквальном смысле выстрадала. Ни за одного своего питомца, по ее признанию, она никогда так не переживала. Обычно в бедах животных люди все-таки виноваты косвенно, а тут - откровенные живодеры. На видео, которое есть в Сети, у Ольги заметно дрожит голос:
- Девочка, зая, - говорит ей она, ласково накрывая пеленкой израненное тельце.
Живодеры искромсали ножом бездомную собаку на Алтае.Автор: Ольга Камнева
- А давайте я вам ее фото вышлю! И видео! Сами увидите, какой она стала красавицей, - предлагает спасительница Ливии.
На кадрах – вместо тощей печальной дворняги настоящая рыжая красавица! С лоснящейся шерстью, упитанная и счастливая! Просто удивительно, как доброта одного человека могла так преобразить животное!
- Нет, она не стала бояться человека, - отвечает Ольга на мой резонный вопрос о душевном состоянии Ливии. – Это, конечно, удивительно. Девочка очень веселая, ласковая, тянется к людям.
Фото: Ольга Камнева
Через две-три недели раны Ливии затянутся окончательно, сейчас собаку готовят к стерилизации. И Ольга сможет передать ее другим добрым людям. Собака прекрасно чувствует себя во дворе, станет отличной охранницей. По словам Ольги Камневой, у Ливии есть для этого все задатки. Впрочем, в городской квартире Ливия тоже приживется – она просится на улицу, дома не пакостит, хорошо ходит на поводке. А еще она очень послушная, воспитание воспринимает с благодарностью и открыта к общению.
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Тогда звоните в питомник: 89130967063 (ответит Ольга Камнева).