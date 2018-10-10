Алтайские уфологи: озеро, в котором при загадочных обстоятельствах погибли дайверы, является аномальной зоной

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-10T13:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские спасатели помогают доставать со дна утонувших при загадочных обстоятельствах дайверов. Все произошло 6 октября недалеко от кузбасского поселка Красное. Трое аквалангистов из Новосибирска собирались погрузиться на 20 метров, но что-то пошло не так. В какой-то момент один из мужчин почувствовал нехватку воздуха и экстренно всплыл на поверхность. Двое других так и не вынырнули. Не исключено, что одному из водолазов стало плохо, а другой пытался его спасти.

Сейчас спасатели составляют профиль дна, озеро обследуется с помощью эхолотов. Среди участников поисковой операции шесть барнаульцев из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова. 11 октября запланирована полномасштабная операция – на дно озера погрузятся порядка 20 дайверов со всей Сибири, которые будут искать пропавшего водолаза.

На глубине не работают компасы

Глубина затопленного карьера достигает 70 м. По словам аквалангистов, озеро сложное, в первую очередь из-за глубины.

- Озеро глубокое. Выработка здесь происходила ступенями. Очень сложно идти в толще, даже небольшое касание дна вызывает большой подъем пыли, которая долго не оседает, - рассказал начальник алтайского поисково-спасательного подразделения (водолазных работ) Павел Беляев.

Как рассказали спасатели, еще одна особенность этого водоема – там практически не работают компасы. Возможно, это связано с тем, что раньше в этом месте добывали марганец. Вероятно, в почве осталась руда, которая создает магнитное поле. Могло ли он вывести из строя оборудование ныряльщиков? Опытные дайверы уверяют, что нет.

У местных жителей озеро пользуется дурной славой. Не исключено, что это связано с особенной энергетикой места.

- Любой карьер является, по сути, геопатогенной зоной. Если вы возьмете простейшие рамки, то увидите, что место сильно «фонит». Стоит отметить, что аномальные места могут быть и со знаком плюс. Но вряд ли об этом можно говорить в тех случаях, когда гибнут люди. В таких местах могут образовываться энергетические воронки. Людям находиться в таких местах нельзя, - считает барнаульский уфолог Татьяна Павлова.

Билет в один конец

Первым со дна озера подняли 65-летнего Владимира Забелина. Датчик на его руке показывал глубину 49,7 метра, хотя по плану они должны были оставаться на глубине 20 метров. Опускаться глубже с их оборудованием – верное самоубийство.

- Базовый уровень погружения при обучении – 18 метров, 40 метров – максимальная глубина для любителей. Когда опускаются на такую глубину с одним баллоном - это билет в один конец, - рассказал руководитель дайвинг-клуба «Наяда» Роман Вытовтов.

Кстати, по словам мужчины, кузбасские дайверы почти не ездят на это озеро. Там плохая видимость, неудобный подход к воде. Новосибирцы объясняют свой интерес к озеру тем, что оно находится ближе к их области, чем другие водоемы.

Товарищи погибших предполагают, что один из дайверов мог впасть в азотное опьянения, а второй пытался его спасти.

- Возможно, была какая-то цепочка событий, в основе которой лежит азотный наркоз. Пока не достанут тело второго погибшего, делать выводы рано. Конечно, могло что-то произойти с оборудованием, но дайверов учат выходить из таких ситуаций, - рассказал руководитель дайвинг-клуба «Нерпа» Максим Первушин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе четвертые сутки продолжаются поиски погибшего в затопленном карьере аквалангиста

Почти два года назад любители подводного плавания из Новосибирска облюбовали для погружений кузбасский карьер, который находится в четырех километрах от села Красного в Ленинск-Кузнецком районе (ДАЛЕЕ).