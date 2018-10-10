Фейковые извещения: Барнаульцев массово склоняют к замене счетчиков на воду

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-10T11:16:00+03:00

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Извещения о поверке счетчиков на воду заполонили почтовые ящики жителей краевой столицы. В квитанциях так называемый Городской центр учета водопотребления практически требует позвонить им и согласовать дату и время прихода мастера. В противном случае начисляться плата за потребление воды якобы будет по общему нормативу.

Странный квиточек

В извещении, ссылаясь на федеральные законы или постановления правительства, напоминают, что индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой они считаются непригодными. И платить за воду придется по общему нормативу. При этом указанные в извещении тарифы отличаются от установленных в Барнауле. Так, тариф за холодную воду указан 27,99 рубля, в действительности он составляет 22,95, а за горячую воду указана плата 100,78 рубля за кубометр вместо 225,75.

На извещении есть штрих-код, который не читается. В особых метках указано, что извещение – повторное. Компания настаивает на необходимости согласовать дату и время процедуры. Работы якобы будут проводиться с 1 по 31 октября.

А давайте запишемся

Позвонив по номеру телефона, оператор Илья поинтересовался, когда в последний раз я меняла счетчики. Поясняю, что срок их годности еще не вышел. Однако на том конце провода настоятельно рекомендуют все-таки проверить счетчик, а лучше – заменить:

- На данный момент наиболее востребованным вариантом является замена счетчика, так как более 80% приборов учета поверку не проходят. Поэтому данная процедура признана неэффективной, - сказал оператор.

Мне предложили записаться в очередь. Стоимость замены обоих счетчиков с опломбировкой и документами составляет 5 тысяч рублей. Другие барнаульские компании предлагают эту процедуру почти в два раза дешевле – от 2,5 до 3 тысяч рублей.

На мой вопрос о том, работают ли они с барнаульским «Росводоканалом», мужчина ответил утвердительно. Интересно то, что сам «Росводоканал» об этом ничего не знает – их подрядчиком эта компания не является.

Выбор – за вами

Ведущий специалист по связям с общественностью ООО «Росводоканал – Барнаул» Наталья Эргардт пояснила, что индивидуальные приборы учета менять необходимо, но кого для этого нанимать – выбор каждого.

– Счетчик горячей воды меняется один раз в четыре года, а холодной – один раз в шесть лет. Срок годности указывается в паспорте прибора учета. И за ним собственник должен следить. Никакого единого дня или месяца поверки не существует, – поясняет Эргардт. – Когда подходит срок поверки прибора, то провести ее необходимо. Кто это будет делать – определяет собственник, главное, чтобы компания имела допуск к подобному виду работ.

Согласно данным Федеральной службы по аккредитации, Городской центр учета водопотребления не имеет лицензии на право проведения поверки средств измерений. Есть они только у семи компаний (перечислены ниже), работающих в краевой столице.

Настойчивая реклама

В одной из управляющих компаний Барнаула нам и вовсе сказали о том, что листовка – реклама.

– Этот листочек является обычной рекламой. Людям предлагают услуги по замене счетчиков, а соглашаться или нет – дело каждого. Другое дело, если бы они стучались в дверь и требовали показать счетчики, – коротко сказали в «управляшке».

Подсказка КП

Компании, которые имеют право проверять и менять счетчики:

- ООО Барнаульская сервисная компания;

- ООО «Алтаймедтехника»;

- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;

- АО «Барнаульский патронный завод»;

- ООО «Весовщик»;

- ООО «Взлет-Алтай Сервис»;

- ООО «Приборы учета+».