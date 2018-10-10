В алтайских горах объединились бараны

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-10T12:15:38+03:00

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Аргали (архары) из Новосибирского зоопарка, которых выпустили на территорию Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай), прибились к стаду горных баранов. Этого события ждали не только биологи нацпарка, но и все мировое ученое сообщество. Теперь у краснокнижных аргали появился шанс на выживание вида.

Напомним, месяц назад четырех молодых самцов аргали из Новосибирского зоопарка выпустили на территорию Сайлюгема. Предполагалось, если они приживутся в дикой природе, эксперимент можно будет повторить. На момент эксперимента биологи опасались давать точные прогнозы по адаптации животных в природной среде, поскольку подобного опыта в мире не было.

Если соблюдать фактологическую точность, то на самом деле не новосибирские аргали прибились к дикому стаду, а наоборот – стадо прибилось к ним.

- Мы намеренно выпустили аргали в ущелье, куда спускаются стада ближе к зиме, в надежде, что животные объединятся. Так и произошло. Вначале к нашим аргали спустилось небольшое стадо самцов, потом прибились и самки, - рассказал заместитель директора по науке нацпарка Денис Маликов.

Все прошло спокойно, без лишних выяснений отношений между баранами. В гоне, который скоро начнется у архаров, новосибирские самцы принимать не будут – молоды еще. Да это и к лучшему, поскольку дикие аргали и крупнее, и агрессивнее. Новосибирцы бы проиграли им в борьбе за самок. А пока у них есть целый год до следующего гона, чтобы заматереть и озвереть еще больше (естественно, в хорошем смысле слова).

- Если новосибирский зоопарк пожелает, эксперимент можем повторить, - говорит Денис Маликов. - Правда выпускать их будем в других местах, там, где когда-то обитали аргали, а сейчас исчезли совсем или на грани исчезновения (в Сайлюгеме ситуация с их популяцией в норме). Это нижние районы Республики Алтай и хребет Чихачева.

Кстати

В настоящее время опытом алтайских ученых по выпуску выращенных в неволе архаров в дикую природу заинтересовался Даурский заповедник (Забайкалье).

Справка «КП»

Кто такие аргали

Аргали – редкий вид горного барана, занесен в Красную книгу России и Республики Алтай. Обитает в горах Алтая и Монголии, немного – в Казахстане, несколько десятков – в Тыве, возможно, обитают в Ките (точного подтверждения этому нет).

Это самый крупный представитель горных баранов, из-за чего полюбился браконьерам и оказался на грани вымирания. Согласно данным Википедии, его длина составляет 120—200 см, высота в холке 90-120 см, вес 65-180 кг, рога до 190 см в длину.

Было дело

Об аргали многие узнали после громкого случая 2009 года, когда в горах Алтая рухнул вертолет Газпромавиа «Ми 8». Тогда погибли семеро человек и четверо были тяжело ранены. Среди них – полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, вице-премьер Республики Алтай, полпред Республики в Москве Анатолий Банных и другие высокопоставленные лица. Косопкин в той трагедии не выжил (Банных чудом остался жив, но через несколько лет погиб в другой авиакатастрофе).

Известно, что чиновники в компании с бизнесменами участвовали в браконьерской охоте на аргали прямо с вертолета. Они успели подстрелить около пяти животных (данные в СМИ разнятся). Жажда легкой добычи довела их до трагического финала. По данному факту было проведено несколько судов над выжившими в катастрофе. Изначально их оправдали, после – признали, что охота велась незаконно.