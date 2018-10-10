Кондуктор превратила автобус в галерею картин дочери

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-10T10:12:46+03:00

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Жители Барнаула выложили в сеть видео из барнаульского автобуса №1, салон которого украшен множеством картин из соломки. Пассажиры автобуса будто попадают в картинную галерею.

- Зашел в автобус, а там - красота, - рассказал «Комсомолке» писатель Сергей Тепляков. - Спросил - откуда? Неужели водитель увлекся картинами из соломки? В ответ кондуктор, улыбнувшись, похвалилась, что это работы ее двенадцатилетней дочери. Ее очень порадовало, что я ими восхитился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/672641" frameborder="0"></iframe> Выставка в автобусе.Автор: Сергей Тепляков

Это не первое средство передвижение в «столице мира», которое приятно удивляет. Мы уже рассказывали про самого «ми-ми-мишного» водителя «Газели» 41-го маршрута Алексея Кузеванова, который раздает пассажирам конфеты. Сладости насыпаны в корзиночку возле водительского сиденья, рядом табличка: «Для всех». Конфеты, считает Алексей - это положительная энергия, которая потом передается пассажирам. От пассажиров позитив идет в их семьи и на рабочие места.

А один из автобусов маршрута №2 , что ходит из Борзовки в поселок Ильича, украшен кучей детских игрушек .

- У меня повысилось настроение сразу в этом «Пазике», - рассказала одна из пассажирок. - Сам автобус старый - дребезжит, еле едет, водитель за рулем – весь такой брутальный и даже хмуроватый, и тут эти плюшевые мишки и зайчики - нельзя было не улыбнуться!

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Алексей, хоть и получил звание «самого ми-ми-мишного» мало похож на классического человека-позитивчика. Нет напускной веселости, улыбается, что называется, по случаю, а не просто так. Когда прошу изобразить смайл для фото, отвечает:

- Специально не умею (подробнее)