2018-10-10T10:12:46+03:00
Общество

Кондуктор превратила автобус в галерею картин дочери

В Барнауле становится все больше эксклюзивного общественного транспорта [видео]
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Скриншот с видеоСкриншот с видео
Изменить размер текста:

Жители Барнаула выложили в сеть видео из барнаульского автобуса №1, салон которого украшен множеством картин из соломки. Пассажиры автобуса будто попадают в картинную галерею.

- Зашел в автобус, а там - красота, - рассказал «Комсомолке» писатель Сергей Тепляков. - Спросил - откуда? Неужели водитель увлекся картинами из соломки? В ответ кондуктор, улыбнувшись, похвалилась, что это работы ее двенадцатилетней дочери. Ее очень порадовало, что я ими восхитился.

Выставка в автобусе.Автор: Сергей Тепляков

Это не первое средство передвижение в «столице мира», которое приятно удивляет. Мы уже рассказывали про самого «ми-ми-мишного» водителя «Газели» 41-го маршрута Алексея Кузеванова, который раздает пассажирам конфеты. Сладости насыпаны в корзиночку возле водительского сиденья, рядом табличка: «Для всех». Конфеты, считает Алексей - это положительная энергия, которая потом передается пассажирам. От пассажиров позитив идет в их семьи и на рабочие места.

А один из автобусов маршрута №2 , что ходит из Борзовки в поселок Ильича, украшен кучей детских игрушек .

- У меня повысилось настроение сразу в этом «Пазике», - рассказала одна из пассажирок. - Сам автобус старый - дребезжит, еле едет, водитель за рулем – весь такой брутальный и даже хмуроватый, и тут эти плюшевые мишки и зайчики - нельзя было не улыбнуться!

Читайте также:

Водитель маршрутки меняет мир к лучшему с помощью конфет

Алексей, хоть и получил звание «самого ми-ми-мишного» мало похож на классического человека-позитивчика. Нет напускной веселости, улыбается, что называется, по случаю, а не просто так. Когда прошу изобразить смайл для фото, отвечает:

- Специально не умею (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Разгоряченный барнаулец перечислил незнакомке 7 тысяч рублей
Рубцовчанин угнал свой бывший автомобиль
Почетному профессору Алтайского медуниверситета вручили высокую награду
СФУ собирает абитуриентов Алтайского края на фестиваль в Бийске
Яблони, спиреи и тополя высаживают в Барнауле
ОРВИ и грипп наступают: В Алтайском крае контролируют цены в аптеках
«Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета»
Ревнивица зарезала соперницу и увезла тело на велосипеде на кладбище
Три барнаульские котельные будут замещены мощностями ТЭЦ
Десятилетние друзья потерялись и нашлись в Бийске
ВТБ предлагает зарплатным клиентам Почта Банка льготное автокредитование
Яичный порошок может стать причиной пищевых отравлений
Хоккеисты «Алтая» разгромили «Южный Урал-Металлург»
Красивая лиса появилась в Барнаульском зоопарке
Ночную парковку запретят в центре Барнаула
Суд отменил наказание барнаульской неоязычнице за «экстремистский» пост
Мужчина при краже автомагнитолы спалил два автобуса у пивбара