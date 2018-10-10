Виктор Томенко попал в группу сильного влияния

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-10T08:19:17+03:00

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Агентство политических и экономических коммуникаций отнесло губернатора Алтайского края Виктора Томенко к группе региональных руководителей с сильным влиянием. Данные содержатся в рейтинге влияния глав субъектов РФ в сентябре этого года. В степени влиятельности губернатор края сделал феноменальный скачок: с изначального 74 места из 85 (по данным июня) в сентябре он уже оказался на 46 месте. То есть всего за три месяца работы он из лузеров оказался в группе сильных. Но пока не сильнейших. Произойдет ли это в принципе?

Выиграл выборы – стал сильным

В рейтинге учитывалась степень влияния глав регионов на федеральный центр, оценивалось, насколько губернаторы вхожи в кабинеты власти и каковы результаты этих встреч в верхах. И если в первый месяц в качестве врио Томенко плелся в хвосте, после выборов он явно расправил плечи и совершил стремительный скачок. Как сообщает агентство, в России в целом усилилось «влияние большинства губернаторов, выигравших прямые выборы или наделенных полномочиями решением заксобраний своих регионов».

Впрочем, Виктор Томенко в рейтинге влиятельности по-прежнему отстает от большинства сибирских губернаторов. Его, к примеру, опережают главы Кемеровской области (на 22 месте), Новосибирской (27-е), Омской (32-е), Томской (42-е).

А вот наш ближайший сосед – Виктор Бердников, глава Республики Алтай, не смог укрепить свои и без того не лучшие позиции и даже сдал их. С 81-го места в августе, он скатился на 82-е. Хуже него по степени влиятельности в России только руководители Северной Осетии, Хакассии и Приморского края. Эксперты АПЭК объяснили падение в рейтинге Бердникова и ряда других «старожилов» усталостью населения от них.

Нужна ли влиятельность Томенко краю?

Политолог Константин Лукин уверен, что нужна.

- Чем чаще губернатор встречается с федеральным правительством и лоббирует интересы своей территории, тем он более влиятелен по сравнению с другими. Учитывая то, что наш регион дотационный, Алтайскому краю это необходимо, - сказал он.

Политолог вспомнил, что Виктор Томенко только лишь за три летних месяца сумел встретиться с президентом России, премьер-министром и рядом других руководителей федеральных министерств. Мало того, на этих встречах поднимал по 3-4 проблемы, в то время как его предшественники и «коллеги по цеху» обычно обсуждают в федеральном центре 1-2 вопроса.

Доберется ли Виктор Томенко до группы «очень сильного влияния»?

- Здесь зависит от нескольких составляющих, - считает Лукин.- Первая – это кадры, состав правительства, вопрос о них до сих пор остается в подвешенном состоянии. Вторая – это шаги, которые предпримет Томенко для развития экономики края. Здесь ему нужно разобраться с бюджетом и определить нескольких прорывных точек.

В настоящее время, по словам политолога, Томенко делает непринципиальные и незначительные кадровые перестановки, к которым его вынуждает журналистское и политическое сообщество. По прогнозам Лукина, основные назначения придутся на ближайшие две недели. При этом поменяются не только люди, но и сама структура правительства региона.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС от «Справедливой России», тоже ждет кадровых перестановок от Томенко. И именно от них, по словам политика, будет зависеть укрепление позиций губернатора в рейтинге влиятельности.

- Мы все ждем, что там появятся новые люди, которые смогут работать в режиме развития региона. То, чего мы ждем от самого Томенко. Как только такой состав будет обнародован в прессе, это станет следующим этапом его движения вверх. Перейти в более тяжеловесную группу («с сильнейшим влиянием) будет достаточно сложно, поскольку там находятся фигуры, которые прочно связны с крупными федеральными игроками. Но я уверен, что по мере развития региона губернатору удастся укреплять свои позиции. Нам не нужны быстрые скачки, а необходим долгосрочный результат, который и приведет к укреплению его позиций, - сказал Владислав Вакаев.