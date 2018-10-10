2018-10-09T18:13:31+03:00
Общество

Зима близко: Первый снег ляжет в Барнауле на выходных

Но, скорее всего, он быстро растет
Дарья САВЕНКО
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Погода в БарнаулеПогода в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Текущая рабочая неделя станет последней теплой в этом году – к выходным в краевой столице ляжет первый снег. Такой прогноз сделала начальника отдела гидрометеобеспечения Алтайского гидрометцентра Людмилы Сырых.

Штормпрогноз

До 12 октября в Алтайском крае объявлен штормпрогноз. Связано это с достаточно теплой погодой, ветром до 16 метров в секунду, отсутствием осадков и, как следствие, пожароопасностью - сухая трава может быстро воспламениться. Днем столбики термометра поднимутся до +15 градусов, а ночью опустятся до нуля. А в пятницу температура вовсе поднимется до +20, поэтому на конец рабочей недели можно запланировать прогулку на улице.

- Но уже в субботу и воскресенье с прохождением холодных фронтов западного циклона в Алтайском крае ожидается дождь и мокрый снег, - рассказывает собеседница. - По прогнозу, в ночь с 13 на 14 октября в Барнауле ляжет первый снег. Мы будем рассчитывать, что он временный и в начале следующей недели растает.

Сырых напомнила, что в 2016 году в Барнауле снег лег 19 октября и не растаял. Не исключено, что зима может наступить уже в ближайшие выходные. Тем более, сама природа к этому, кажется, готова. Алтайский орнитолог Александр Эбель несколько дней назад заметил недалеко от Барнаула первого зимнего гостя – зимняка. Эта птица живет в тундре и лесотундре и встречается в Алтайском крае только на зимовке. Говорят, что чем раньше она прилетает, тем ближе зима.

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