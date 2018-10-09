Гудбай, Алтай! Треть жителей готовы навсегда покинуть регион в поисках работы

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-09T12:44:22+03:00

Как правило, это кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и информационных технологий. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Треть соискателей из Алтайского края готовы навсегда покинуть регион в поисках работы. Самые популярные города для переезда – Новосибирск, Москва и Питер.

Такие данные опубликовал портал HeadHunter. Специалисты проанализировали более 86 тыс. резюме, размещенных на портале за год и выяснили, что 27% жителей нашего региона готовы рассматривать предложения о работе с переездом.

- Чаще всего готовность к переезду в своих резюме указывают жители Рубцовска - 35% и Бийска (30%) от общего количества соискателей. В Барнауле таких кандидатов набралось 25%, а в Новоалтайске 23%, - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Как правило, это кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и информационных технологий.

Как отмечают специалисты, шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у жителей края достаточно высоки: в месяц в стране появляется в среднем 5 тыс. вакансий, где работодатели готовы помочь с переездом кандидату и его семье, а иногда предоставить служебную квартиру или общежитие.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше

По мнению преподавателя кафедры теоретической и прикладной социологии алтайского «политеха» Вячеслава Кайгородова, доходы – одна из главных причин оттока жителей из края.

- Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Не секрет, что уровень жизни и оплата труда в регионе оставляют желать лучшего. Это нормальный процесс. Например, в США жители постоянно мигрируют по стране, переезжая из штата в штат в поисках работы. Там это поддерживается на уровне государства. Кроме того, исторически люди всегда переезжали в более крупные поселения, например, из деревни в город, из краевого центра – в столицу страны, - рассказал социолог.

С социологом согласен депутат Алтайского краевого Заксобрания Владислав Вакаев.

- Демография – одна из самых точных наук, которая показывает реальное социально-экономическое состояние региона. Алтайский край самый бедный регион в Сибири. Кроме того, Алтайский край – патриархальный регион, где преобладает сельский тип мышления. По большому счету, единственный способ сделать карьеру здесь – родиться в нужной семье. Поэтому, уезжая, люди выражают этим протест против сложившейся системы, - пояснил депутат.

Барнаул на 79 месте по уровню зарплат

Согласно последним исследованиям, Барнаул занимает 79 место по уровню зарплат. Средняя чистая зарплата в первом полугодии 2018 года составила 29 тыс. рублей (а в среднем по краю и того меньше – 24,4 тыс. рублей).

За основу рейтинга эксперты «Риа Новости» взяли такой показатель, как «набор базовых услуг». В него включили 112 наименований продуктов питания, одежды, промышленных товаров, электротехники и других предметов, используемых людьми в повседневной жизни. Исследователи смотрели на стоимость этого набора в каждом регионе и вычисляли, сколько таких наборов можно приобрести на среднюю зарплату. В Барнауле этот показатель равен – 1,72.

На первом месте рейтинга оказался Южно-Сахалинск, где жители зарабатывают 81,7 тыс. рублей. На эти деньги можно приобрести 3,58 набора услуг. За столицей Сахалинской области в рейтинге идут Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Москва. Самыми бедными оказались Черкесск (столица Карачаево-Черкесской Республики), Севастополь и Шахты (Ростовская область). Средняя зарплата там составляет около 25 тыс. рублей.

Кстати, разница в зарплатах между самыми бедными и самыми богатыми городами страны составила 2,7 единицы.