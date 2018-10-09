2018-10-09T08:31:17+03:00
Происшествия

Коварная болезнь: На Алтае объявили карантин по бруцеллезу

Именно он довел актрису Екатерину Савинову до самоубийства
Анна АДАМАЙТЕС
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Бруцеллез довольно просто передается человеку от животных, в основном от домашнего скотаБруцеллез довольно просто передается человеку от животных, в основном от домашнего скотаФото: Олег УКЛАДОВ
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В селе Плоское Третьяковского района объявлен карантин по бруцеллезу. Соответствующий приказ выпустило краевое управление по ветеринарии 2 октября.

Бруцеллез довольно просто передается человеку от животных, в основном от домашнего скота (коз, овец, коров, свиней и пр.). Для этого достаточно употребить в пищу непроваренное мясо или сырое молоко. Или контактировать с больным животным. Поэтому ведомство пошло на крайнюю меру, объявив карантин. Снять его обещают после полной ликвидации зараженных животных и завершения дезинфекции. В настоящее время на территории села запрещены выпас крупного рогатого скота, заготовка кормов и даже провоз животных через зараженную территорию.

Проявления болезни

Бруцеллез – крайне коварная болезнь. Как пояснил Валерий Шевченко, главный инфекционист края, она проявляется не сразу, инкубационный период у нее продолжается от 1 до 2, 5 недель. В острой форме бруцеллез может напоминать обычное ОРВИ или грипп: повышается температура, появляются насморк, кашель, ухудшается аппетит. Человек может попросту не придать им значения, из-за чего болезнь перерастает в хроническую форму, проявившись месяца через три, а то и через год.

В итоге бруцеллез может дать серьезные осложнения, поразив ряд систем организма человека: нервную, сердечно-сосудистую, костно-суставную. Но самыми кошмарным проявлением болезни для зараженного человека становятся нестерпимые боли. На их фоне у больных могут развиться неврозы и даже психические заболевания.

К сожалению, полностью излечиться от хронического бруцеллеза уже не получится, можно будет лишь облегчить его симптомы.

Как избежать заражения?

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют воздержаться от приобретения молочной и мясной продукции на стихийных рынках и у частников. Торговцы могут проигнорировать запреты краевой ветеринарии и выставить зараженную продукцию на продажу. Кроме того, нужно всегда помнить, что мясо и молоко становятся безопасными, только после тепловой обработки. Пить сырое молоко, даже от «знакомой» коровы категорически не рекомендуется.

Кстати

Портрет Екатерины Савиновой в музее актрисы (село Ельцовка) Фото: Евгения САВИНА

Портрет Екатерины Савиновой в музее актрисы (село Ельцовка)Фото: Евгения САВИНА

Именно сырое молоко привело к трагической гибели знаменитой алтайской актрисы Екатерины Савиновой (Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра»).

- Во время съемок фильма «Приходите завтра» актриса купила на московском рынке парного молока и заразилась бруцеллезом. В тот момент, когда нужно было всерьез заняться лечением, актриса все время находится на съемочной площадке. В итоге болезнь стала хронической и дала осложнения на центральную нервную систему. Савинова была вынуждена ложиться в больницу по два раза в год. Она сильно переживала, что не может реализовать себя в кино. Это привело к глубочайшей депрессии, - рассказала Елена Огнева, заместитель директора Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Депрессия в итоге привела актрису к страшной мысли – самоубийству. Подруга Савиновой Ольга Гобзева также рассказывала, что у Савиновой из-за осложнений после бруцеллеза развилось состояние, схожее с шизофренией. Якобы она слышала какие-то голоса, которые внушали ей мысль о самоубийстве

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