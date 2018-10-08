2018-10-08T14:56:30+03:00
Общество

Голодающий депутат с Алтая требует уволить министра

Это уже второй случай в регионе за последние два месяца
Анна АДАМАЙТЕС
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Скриншот со страницы Евгения Корчагина в "Одноклассниках"Скриншот со страницы Евгения Корчагина в "Одноклассниках"
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Очередной депутат из Алтайского края пытается уволить министра с помощью голодовки. На сей раз это Евгений Корчагин, Депутат гордумы Бийска.

Он требует от губернатора региона Виктора Томенко убрать с поста министра здравоохранения Алтайского края Ирину Долгову. А также провести круглый стол о проблемах медицины в Бийске, отремонтировать детскую инфекционную больницу и создать местный отдел «Горздрава».

До этого законотворец пытался достичь своих целей с помощью митинга и суда, но безуспешно. В своих соцсетях законотворец написал:

- Я хотел провести митинг по этой проблеме, но мне отказали. Я подал в суд, но проиграл, эту проблему нужно решать. Я не хочу проводить незаконные митинги, чтобы нас всех арестовали, чтобы привлечь внимание к проблеме и понять, слышит ли нас новый губернатор или нет.

Голодовку депутат намерен держать бессрочно.

Напомню, ранее, в конце сентября, глава Сибирского сельсовета Первомайского района и депутат районного собрания Олег Боронин тоже пытался решить общественно-политические с помощью голодовки (уже второй на его посту в качестве главы сельсовета). В списке из 8 требований к правительству края, в основном состоящих из пунктов по проблемам ЖКХ в районе, у него также было требование уволить регионального министра. Правда, не здравоохранения, а жилищно-коммунального хозяйства края Ивана Гилева. Депутат продержался без еды 5 дней. После того, как часть его требований стали выполнять, он прекратил голодовку.

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