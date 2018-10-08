Похищенного Михаила Седова могли убить из-за работы

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-08T14:15:34+03:00

По слухам, отморозков ищут даже барнаульские бандиты, чтобы разобраться с ними "по-своему"

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Нападение на 38-летнего Михаила Седова следователи называют дерзким. Ходят слухи, что сейчас убийц ищут даже барнаульские бандиты, чтобы "по-своему" разобраться с отморозками, устроившими беспредел на "их территории".

Напомним, трагедия случилась вечером 2 октября в гаражном кооперативе на Малахова, 107. По словам очевидцев, парня засунули в багажник его же автомобиля - Subaru Trebeca - и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Позднее его машину обнаружили в районе поселка Власиха. Два дня пропавшего мужчину искали полиция, следователи и волонтеры. 5 октября тело Михаила с проломленным черепом и множеством ножевых ранений нашли в районе Пионерского озера.

Отморозки по-прежнему на свободе

Отморозки, которые забрали его жизнь, по-прежнему на свободе. Есть версия, что Михаила Седова убили из-за его работы.

По словам знакомых Михаила, он занимался строительством неких сооружений в Республике Алтай. Работа подрядчика его не устроила, и он отказался подписывать акт приемки. Соответственно, как результат строители своих денег так и не получили.

Михаил настаивал на том, чтобы рабочие устраняли все недочеты за свой счет и только после этого обещал поставить подпись. Гастарбайтерам такое положение дел не понравилось и они решили отправиться в Барнаул, чтобы разобраться с Седовым.

По словам одного из свидетелей, Михаил действительно разговаривал с кем-то на повышенных тонах, а после этого его начали избивать. То, что его убийцы не местные, объясняет и тот факт, что они несколько часов кружили по городу и не могли найти место, где избавиться от тела.

- Его не все любили, он был очень принципиальным, это не всем нравилось. Все, что зарабатывал, приносил мне, ничего не утаивал. Я не думаю, что это как-то связано с работой. Он в воскресенье вернулся с Республики, был очень довольный. Радовался, что удалось на объект газ провести, хотя это было практически невозможно. Туда приезжали хозяева объекта, он еще говорил, что люди такие простые оказались, - рассказала жена Виктория.

Непреднамеренное убийство

Еще одна версия - непреднамеренное убийство.

- Может, психопаты какие-то. Миша разгружал в гараже овощи, они шли мимо, увидели машину, возможно, она заведенная стояла, и решили ее угнать, а тут Миша появился, начал сопротивляться. Может быть, сразу не смогли убить и увезли его, чтобы время не тратить, - рассказывает Виктория.

Возможно, нападавшие испугались, что убили парня, нужно было что-то делать с телом, они запихнули его в багажник. Но зачем тогда было добивать ножом парня, который в темноте мог их даже толком не разглядеть? На этот вопрос пока нет ответа.

- Сейчас прорабатываются все возможные версии, - рассказали в краевом Следственном комитете.

«Спасибо всем, кто помогал искать Мишу»

Семья Михаила Седова тяжело переживает утрату. У парня остались жена и двое детей – 9-ти и 4-х лет.

- Старший сын постоянно плачет, дочка ничего не понимает, - рассказала супруга погибшего Виктория. - Я очень благодарна всем, кто помогал искать Мишу. Мне чужие люди деньги перечисляют, на кладбище много людей пришло. Все подходили, обнимали меня. Когда мы его еще искали, нам всякие гадалки говорили, что он где-то в заброшенном гараже, что его черная собака найдет. Так люди ночью просто приезжали, искали подходящую собаку, а потом и девчонки, и пацаны искали его со мной по помойкам, бомжатникам и горелым домам. Люди восприняли это как свое горе, я даже не ожидала, что у нас столько хороших людей есть, - рассказала Виктория.

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