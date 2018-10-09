2018-10-08T19:24:06+03:00
Общество

На школьника подали в суд за отказ сделать пробу Манту

Отсутствие прививки возмутило родителей других учащихся
Дарья САВЕНКО
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При отказе родителей делать Манту, провести анализ можно с помощью теста T-SPOT.TB, но стоить это будет 8 тысяч рублейПри отказе родителей делать Манту, провести анализ можно с помощью теста T-SPOT.TB, но стоить это будет 8 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Рядовая прививка стала камнем преткновения между семьей Саблиных из Михайловского района и родителями других школьников. Дело дошло до абсурда - за отказ делать пробу Манту на семилетнего ребенка подали в суд!

Ополчились против семьи

Сергей и Татьяна Саблины воспитывают двух сыновей. Их принципиальная позиция – не ставить детям прививки. Проблем из-за этого не было вплоть до прошлого года, пока старший сын Кирилл не пошел в школу.

- Как и положено, мы прошли медкомиссию и принесли в школу обязательную справку о состоянии здоровья. Несмотря на то, что она не содержала данных о прививках, в том числе пробу Манту, все врачи подтвердили, что ребенок годен, - рассказывает Сергей, отец мальчика. - Начался учебный год, все было хорошо, пока в школе не стали говорить, что я когда-то болел туберкулезом. Этот диагноз сняли с меня в 2008 году, за два года до того, как родился Кирилл. По селу начали ходить слухи, что у меня едва не открытая форма. Родители учащихся начали писать жалобы на имя директора.

Справки было мало

Мужчина сразу же поехал в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер, получил справку о том, что он на учете не стоит и предоставил ее в школу и районную больницу. Но этого показалось мало. Инициативная группа из родителей школьников обратилась в прокуратуру, которая в свою очередь, передала дело в суд. Таким образом, вокруг 7-летнего мальчика развернулся судебный процесс. Интересы ребенка на суде представляла его мама.

- Мы представили справки о своем здоровье, но в декабре 2017 года суд обязал нас отвести ребенка на профосмотр к врачу-фтизиатру. На осмотр мы пришли, но делать пробу Манту отказались. Я предложил взять у ребенка на анализ мочу, кровь, мокроту, по которым сразу видно – болен или нет. Врач не согласилась с моим предложением и отказала в выдаче справки о состоянии здоровья ребенка, - говорит отец ребенка.

В начале этого года пристав-исполнитель потребовала исполнить решение суда – поставить ребенку пробу Манту. В противном случае семью штрафуют на 5 тысяч рублей.

- Я считаю, что проба Манту является не только бесполезной, но даже опасной, - пояснил Сергей.

Ставить сыну «пуговку» родители не намерены, даже несмотря на решение суда.

Комментарий специалиста

Может ли ребенок без прививки посещать школу

Любовь Ходунова, зампредседателя комитета по образованию и делам молодежи администрации Михайловского района:

- В соответствии с законом мы не имеем права отстранять от образовательного процесса детей, который не прошли пробу Манту. Мальчик отучился целый год, и за это время сам не заболел и других не заразил. В настоящий момент он продолжает обучаться.

Кстати

Есть ли альтернатива «пуговке»

Как рассказала врио заместителя министра Минздрава Алтайского края Елена Кравец, диагностика туберкулеза у детей в Алтайском крае бесплатно проводится двумя методами – внутрикожные пробы Манту и диаскинтест.

- При отказе родителей от проведения внутрикожных проб возможно назначение альтернативных методов обследования – диагностический тест T-SPOT.TB. Он не входит в стандарт обследования, является коммерческим тестом и проводится в негосударственных частных медицинских учреждениях, - сказала Елена Борисовна.

Стоит такой тест порядка 8 тысяч рублей. Однако Саблины не хотят делать и его, так как необходимости в этом не видят.

Справка КП

В 2018 году в Алтайском крае во время профосмотра выявили 78 детей с туберкулезом. В начале 2018 года от вакцинации отказались 3 тысячи детей. В 2017 года отказников от прививки было 1170.

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