Бийские школьники будут изучать историю не только за партами, но и на экскурсиях

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-08T09:20:46+03:00

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В бийской школе №40 имени героя России Вячеслава Токарева теперь по-новому будут изучать историю родного города – не только за партами, но и на месте исторических событий и памятников. Причем экскурсии будут проводить не педагоги, а сами учащиеся.

Это не скучный урок, это увлекательная научная работа на базе школьного историко-краеведческого клуба «Начало». Сначала старшеклассники совместно с учителями, преподавателями вузов и музейными работниками будут изучать события и факты, а затем готовить экскурсии. Первая уже состоялась и вызвала у ребят неподдельный интерес.

- Я очень люблю старый город, он весь пропитан историей. И было очень интересно послушать рассказ о старинных зданиях, - поделился один из школьников.

Фото Даны Ефимовой

Проведение таких мероприятия стало возможным благодаря победе в конкурсе социально значимых проектов Фонда Александра Прокопьева. В учебном заведении выбрали направление патриотического воспитания. Идею успешно защитили и получили 200 тысяч рублей. На эти средства, в частности, приобретут акустическую систему, которая позволит проводить экскурсии на более качественном уровне. А еще для клуба «Начало» приобретут проектор, ноутбук, видеокамеры и оргтехнику, которые необходимы для создания новых экспозиций.

Проект патриотического воспитания намерены вывести на общегородской уровень. Чтобы все школьники Бийска могли наглядно изучать историю города - в деталях архитектурных шедевров купеческого времени.

Фото Даны Ефимовой

Кстати

Ежегодно ребята из школ Бийска отправляются в Солонешенский район на самую древнюю стоянку человека в Евразии «Карама» и в «Денисову пещеру». Совместно с учёными института археологии и этнографии сибирского отделения Российской академии наук они участвуют в археологических раскопках, изучают быт и жизнь людей эпохи раннего палеолита.