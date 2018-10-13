СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-13T15:49:36+03:00

Шесть районов в Алтайском крае остались без света из-за непогоды Фото: Анна СЕМИНА

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Шквалистый ветер рвал и метал на всей территории Алтайского края в эту субботу, 13 октября. Нескольким районам особенно не повезло – они остались без света.

По данным ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», сегодня были отмечены локальные технологические нарушения. Массовых нарушений электроснабжения не допущено. И все же были районы, которым особо не повезло, в основном, это юго-запад. Среди них: Горняцкий, Алейский, Поспелихинский, Шипуновский, Угловский и Змеиногорский.

- В большинстве случаев на линиях электропередачи было произведено автоматическое повторное включение объектов, и энергоснабжение потребителей не было нарушено на длительный период, - говорят в «Алтайэнерго».

Однако непогода постепенно добралась до краевой столицы. Здесь произошло аварийное отключение одной из линий электропередачи 110 кВ. Персонал практически сразу же после того, как пришло сообщение, приступил к восстановительным работам. Это позволило в кратчайшие сроки восстановить подачу света населению.

На данный момент персонал и спецтехника «Алтайэнерго» по-прежнему находится в режиме повышенной готовности, и в любой момент готовы выехать для ликвидации последствий непогоды.

- Подготовлены к работе резервные источники снабжения электроэнергией для потребителей особых категорий и социально-значимых объектов, - добавляют в пресс-службе организации.

Сообщить о каких-то неполадках население может по телефону контакт-центр предприятия 8-800-1000-38. Здесь же вы найдете всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

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