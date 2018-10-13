Барнаул во власти стихии: Улетевшие остановки, сорванные крыши, поваленные деревья

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-13T13:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 октября, в Барнаул нагрянул, как минимум, второй за этот год ураган. Уже поступают сообщения о сорванных крышах и поваленных деревьях.

Прогнозы синоптиков пока сбываются. Накануне они сообщили, что в ближайшие дни, с 13 по 15 октября, в Алтайском крае будет бушевать непогода и, наконец-то, не соврали. За окном действительно дует шквалистый ветер с порывами, и в частности жители столицы региона, откладывают дальние поездки. На улицу выходят только по острой нужде или совсем отчаянные люди.

Барнаул во власти стихииФото: Анна СЕМИНА

Между тем, горожане сообщают о последствиях сегодняшнего урагана. Так по словам участницы паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» Дарьи Кожевниковой, на улице Энтузиастов отключали холодную и не исключено, что это как-то связано со стихией. Помимо этого в торговом центре «Волна» нет света, но при этом «Ашан» работает, правда на генераторах. Остальные отделы закрыты.

Барнаул во власти стихии (фото: Евгений Епишев)Фото: со страницы vk.com/barneos22

- На пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева не работает светофор. Стоит регулировщик, - рассказывает девушка.

Тем временем на улице Антона Петрова в районе здания №256 ветром унесло остановку. Сейчас она валяется прямо на проезжей части, перегородив одну из полос движения.

Барнаул во власти стихии (фото: Денис Захлебный)Фото: со страницы vk.com/barneos22

Вообще, улице Антона Петрова капитально не повезло. Сразу в двух местах на дороги повалило деревья – возле здания №139 и 67. Помимо этого в последней точке еще и сорвана линия электропередач, так что на месте ЧП дежурит патруль ДПС.

Барнаул во власти стихии (фото: Мария Моисеева)Фото: со страницы vk.com/barneos22

Также очевидцы рассказывают, что на улице 80-й Гвардейской дивизии на машину упало дерево, на в районе Докучаево с бывшего здания Дома была, с крыши разлетаются строительные материалы. Неподалеку оттуда, на улице Шукшина, 2 едва не улетел козырек с магазина. И это далеко не полный список всего того, что на данный момент уже натворила непогода. По городу массово падают деревья и легкие металлические ограждения и заборы.

Барнаул во власти стихии (фото: Андрей Андерсон)Фото: со страницы vk.com/barneos22

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю хоть и предупреждало о непогоде, но ради перестраховки сегодня еще раз разослало жителям Барнаула сообщения о штормпрогнозе.

На случай ЧП - Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.