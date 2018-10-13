Успеть до конца года: Как на Алтае ремонтируют районную ЦРБ

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-13T12:44:07+03:00

Здесь должны поменять все коммуникации, проводку, пол и не только

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В Павловске Алтайского края ведется ремонт в здании Центральной районной больницы и корпуса детской поликлиники. Его построили 50 лет назад.

Как сообщают в Министерстве строительства, транспорта, ЖКХ региона, за все это время здесь не проводились столь масштабные работы. Сейчас же рабочие занимаются капитальным ремонтом главного корпуса и детского отделения.

- Подрядчик зашел на объект в августе, к концу года планируется сдать его в эксплуатацию. Опыт ремонта объектов здравоохранения у специалистов исполнителя уже имеется, в связи с чем проблем при выполнении работ не возникнет. На сегодняшний день демонтажные работы полностью завершены, приступили к отделочным работам, - говорит Вячеслав Пантелеев, заместитель директора Единого заказчика капитального строительства Алтайского края.

Рабочие должны будут провести замену проводки, сетей водо- и теплоснабжения, канализации, поменяют полы, стены отделают современными материалами. Стоимость всех работ составит 25 миллионов рублей. Деньги выделены в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Как признался главный врач КГБУЗ «Павловская ЦРБ» Олег Агеев, определенные сложности все же есть. Дело в том, что в частности хирургическое отделение ремонтируют в два этапа: сначала одну половину, а затем другую. Возможен только такой выход, потому что нельзя оставить больницу без данного направления.

- Но и с этим мы справляемся, посещаемость осталась на прежнем уровне», - говорит медик.