А вы мариновали мясо в хлебе и рассоле? Шашлыки, от которых слюнки текут!

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-05T14:41:38+03:00

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Впереди – солнечные выходные! А значит, самое время отправиться на пикник, чтобы зажарить на огне что-нибудь вкусное. Жители Алтайского края поделились с «КП» оригинальными рецептами шашлыков и блюд на мангале.

Шашлык из свинины на рассоле с хлебом

Этим оригинальным рецептом поделился с «КП» Евгений Шестаков из Бийска, бывший повар, а ныне ди-джей Генко из клуба «Икс-клаб».

Делаем маринад из перца, лаврового листа, черного хлеба, небольшого количества рассола от соленых помидор, нескольких свежих томатов, красного полусладкого вина. Ингредиенты разминаем, размешиваем, заливаем свинину, оставляем на несколько часов мариноваться.

Шашлык из свинины с белым вином и томатами

Этот рецепт – от менеджера косметической компании и отличной кулинарки Надежды Савченко из Барнаула.

Надежда тоже предпочитает в шашлыках свинину. Мясо она выбирает с жирком и обязательно шею.

- Задок и балык надо уметь выбирать, лопатка жестковата. А вот шея мягкая и в ней тоненькие прослойки жирка. При жарке жирок вытапливается, а сок пропитывает кусочки, отчего шашлык получается в итоге не жирный, но очень сочный, - рассказала Надежда.

Для маринада Надежда режет крупными кольцами лук, сезонные томаты, берет немного белого сухого вина, добавляет соль, свежемолотый перец, специи (базилик, кардамон, розмарин). Под давлением держит мясо в этом соусе не менее 3 часов. Если шашлык нужно сделать быстрее, Надежда добавляет немного бальзамического уксуса в маринад.

Шашлык с розмарином и лимоном

Барнаульская художница Дарья Демкина умеет создавать шедевры не только на полотне, но и на мангале. Секрет своих вкуснейших шашлыков она раскрыла «КП», этим рецептом она пользуется уже 15 лет.

Она тоже предпочитает для шашлыка брать свинину с прослойками сальца. Мясо она нарезает крупными кусочками, засыпает его большим количеством репчатого лука (практически 1:1), добавляет розмарин, зиру, выжимаем лимон (примерно 1 фрукт на 1 кг мяса). В течение получаса мясо должно замариноваться.

- Вы испытаете вкусовой экстаз! – утверждает Дарья.

К шашлыкам художница предлагает сделать натуральный кавказский соус, которому ее научил сосед Рубен.

Соус к шашлыкам с кинзой

Соус очень простой и безумно вкусный. Свежие помидоры растереть с порубленной зеленью кинзы и солью. Соус готов!

Вкусные шашлыки от наших читателей.Фото: Александр СИДОРЕНКО

Простой шашлык с белым вином

Юрист Александр Парасотченко из Барнаула предложил «КП» довольно простой и в то же время изысканный рецепт шашлыков.

Берем 2 кг мяса, 300 мл белого сухого вина (можно заменить полусладким, если оно больше нравится), 1 ч. ложка кориандра, черный перец, лавровый лист и соль по вкусу. Маринуем и жарим на углях.

Шампиньоны-тарелочки с маслом на огне

А вот директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев считает, что шашлык на пикнике – это прошлый век. Он готовит на огне шампиньоны и креветки.

- Берем крупные ровненькие шампиньоны, штук 20-30. Аккуратно убираете ножки, чтобы из шляпок получились тарелочки. Ножки мелко рубите и смешиваете со сливочным маслом. Заполняете грибные шляпки смесью из нарубленных ножек с маслом, солите, добавляете чесночек. Раскладываете грибочки на решетку для мангала как тарелочки. Как только маслице в них закипит, грибочки готовы! – аппетитно рассказал Сергей Писарев.

Есть шампиньоны директор зоопарка предложил не сразу, чуть остывшими и пропитавшимися маслом и чесноком.

- Вкус – волшебный! – утверждает Сергей Писарев.

Креветки с чесноком на огне

Сергей Писарев на ночь заливает креветки растительным маслом, посыпает тертым чесноком. На следующий день едет на дачу и жарит их на решетке.

- Вкус – непередаваемый! – опять хвалит свое блюдо директор зоопарка.

А еще Сергей Писарев любит раскладывать кусочки лаваша на решетку мангала. Получаются очень вкусные сухарики, говорит он.

Говядина в духовке

А вот финес-тренер спортклуба Hardcore Екатерина Андриенко вообще не любит готовить на пикнике. На природу она едет с готовым мясом, которое одинаково вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Екатерина берет большой кусок говядины, в нескольких местах протыкает его ножом, засовывает в дырочки кусочки чеснока, натирает лавровым листом, солью и перцем (можно другие специи по вкусу). Оставляет мясо напитаться, затем кладет в рукав и запекает в духовке.

- Это невероятно вкусно! - говорит Екатерина.