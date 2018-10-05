Уголовному розыску исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-05T06:51:56+03:00

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5 октября 2018 года Российскому уголовному розыску исполняется 100 лет. В Барнауле отдел уголовного розыска существует с момента создания городского УВД в 1993 году. Годом позже появился оперативно-сыскной отдел. Также на базе УМВД Барнаула софрмирован оперативно-сыскной отдел по раскрытию резонансных имущественных преступлений. Сегодня полицейские вспоминают одни из самых выдающихся эпизодов работы.

Банда домушников

В начале 2009 года в ОСО УР УМВД России по Барнаулу поступила оперативная информация о том, что в краевой столице на протяжении длительного периода времени действует организованная преступная группа, участники которой занимаются совершением квартирных краж.

Группу разрабатывали полгода. Поступающая информация говорила, что участники готовы к совершению особо тяжких преступлений. Нужно было действовать. В июне 2009 года была разработана операция, в ходе которой задержали лидера и всех участников ОПГ. При проведении обысков было изъято огнестрельное оружие. В отношении всех участников преступной группы были возбуждены уголовные дела. В начале 2010 года фигурантам предъявлено обвинение по 20 эпизодам, а весной того же года уголовное дело направили в суд. Все участники «банды» осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Ограбление ювелирного магазина

В мае 2015 года на пульт дежурного УМВД России по Барнаулу позвонила женщина и сообщила о том, что трое неизвестных пытаются проникнуть в ювелирный магазин «Злато». Когда дежурный наряд прибыл на место происшествия, оперативники увидели, что на двух окнах магазина имеются повреждения, пластиковое окно отжато «фомкой».

Неизвестные похители украшений на сумму 3,9 млн рублей. Для Барнаула это было резонансное преступление и на его раскрытие были направлены самые опытные сотрудники полиции. Началась кропотливая работа. Сотрудники изучались записи с камер наблюдения, опрашивали людей. Собранная информация и оперативное «чутье» говорили о том, что в Барнауле действовали «гастролёры».

Вычислить их помогли записи с камер наблюдения в троллейбусе, который проезжал в ту ночь через мост перед Новым рынком. Появилась зацепка - автомобиль Ауди А4 с кузбасскими номерами. В итоге при силовой поддержке СОБР ГУ МВД России по Алтайскому краю участники преступной группы были задержаны. Отрабатывая аналогичные факты на территории Алтайского края, установлено, что преступники причастны к совершению кражи из ювелирного магазина в Бийске в 2015 году. При проведении обысков и проверке показаний на месте, похищенное имущество было обнаружено закопанным в поле в Троицком районе Алтайского края.

«Ваша банковская карта заблокирована»

В начале 2017 года в ОСО УР УМВД России по Барнаулу поступила оперативная информация о том, что в Самаре действуют мошенники, которые обманывают жителей Алтайского края и других регионов. Они выуживали деньги у доверчивых людей по схеме «Ваша банковская карта заблокирована». Стоит отметить, что такие преступления очень сложно раскрывать, тем не менее, злоумышленников удалось вычислить и доказать их причастность к совершению 46 преступлений против жителей Алтайского края.

Справка КП

Штат барнаульского отдела уголовного розыска имеет несколько отделений:

- отделение агентурно - оперативной работы и сопровождения оперативно - разыскных мероприятий

- отделение по раскрытию тяжких преступлений против личности и розыску без вести пропавших

- направление по борьбе с экстремизмом и терроризмом