Почему гимн уголовного розыска переписывали 23 раза

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-05T05:31:29+03:00

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5 октября отмечается День работников уголовного розыска. Не каждая служба может похвастать собственным гимном. А у сотрудников уголовного розыска МВД России он есть. И написал этот гимн житель Барнаула, подполковник милиции в отставке, председатель совета ветеранов службы уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Виктор Гончаров.

Творческая работа над гимном заняла 9 месяцев. И в конце прошлого 2017 года, на 5-м международном семинаре руководителей ветеранских организаций служб уголовного розыска России и стран, гимн был официально утвержден.

- Я пишу уже лет 15, но как-то это не афишировал, - улыбается наш герой.

Будучи человеком творческим, Виктор Дмитриевич часто бывал на мероприятиях, где собирались авторы бардовских песен. Там он и познакомился с музыкантами Владимиром Башевым и Сергеем Коневым. Наступление нового 2017 года он праздновал в компании своей жены Елены и Владимира Башева с супругой. В этот момент и пришла идея написать гимн уголовного розыска.

- Женщины по-хозяйству, как обычно, а я предложил Владимиру идею написать гимн службе. Затеял серьезное дело, но я не профессионал в этом, поэтому, говорю, твоя помощь нужна. Рассказал, как я все это вижу, что хочу вложить в смысл. Вы не поверите, у нас было 23 варианта гимна! То мне что-то не нравилось, то ему. Он творческий человек, но не понимает специфики службы в угрозыске, видит все со своей стороны, я настаиваю на своем варианте. Спорили за каждое слово, за каждую строчку, ругались по телефону, только на 23-ий раз всех все устроило, - рассказывает он, показывая все варианты, бережно уложенные в толстую папку.

Первым слушателем гимна был его коллега, ветеран уголовного розыска, которому в машине он включил его послушать. И когда тот прослезился, сказав, что вся жизнь на службе пронеслась перед глазами за время звучания песни, он решил, что все получилось именно так, как хотелось.

Когда предложил послушать гимн на семинаре, сначала все отнеслись скептически, а когда послушали и раздались овации зала, Виктор Дмитриевич и сам растрогался. Стали просить диски, разобрали все! А он их привез 100 штук! Почетный председатель Совета ветеранов уголовного розыска Николай Исаев предложил утвердить гимн как гимн службы уголовного розыска России. Ветераны сказали – а теперь нужен клип!

И вновь закипела работа. Почти год ушел на то, что снять и смонтировать клип нам гимн. В этом году на семинаре ветеранских организаций диск с клипом было решено передать в музей МУРа, разослать во все учебные заведения системы МВД России, чтобы показывали его молодым сотрудникам, только собирающимся служить в уголовном розыске.

А еще был случай

Виктор Гончаров в уголовном розыске отслужил 18 лет: как пришел на службу в феврале 1994 года инспектором уголовного розыска, так и на пенсию пошел именно со службы уголовного розыска. Начинал с самого трудного тогда района – поселка Новосиликатный. Как вспоминает наш герой, тогда ему, в самом начале его «оперской» карьеры, запал в душу такой случай:

- Была зима 1984 года, у пожилой женщины, которая после трагической гибели сына жила одна, воры-форточники украли две хрустальные вазы, очень ценные по тем временам, шесть фужеров и шесть рюмок из богемского стекла. Сразу было ясно, что это кто-то с района. Вскоре установили – несколько малолетних воров, а с ними один взрослый. Когда те признались во всем, мы пошли в то место, где они спрятали похищенное: под старым фундаментом, в сугробе, в мешке из-под картошки. Я аккуратно достал этот мешок, вез его на коленях, переживал, чтобы не разбились, так как вещи хрупкие. Когда женщина пришла и увидела, что у меня на столе стоят в ряд все ее вещи, целые и невредимые, она заплакала и так благодарила от души, потому что это – единственная память о ее погибшем сыне, это был его подарок матери. До сих пор помню этот момент, произошедший на заре моей карьеры. Самое великое счастье опера – увидеть слезы благодарности потерпевших. Я был счастлив! И сейчас я счастлив, счастлив каждую секунду своей жизни!