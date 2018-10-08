Без очередей и нервов!

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-08T07:46:44+03:00

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За 12 лет своего существования, агентство недвижимости «Сити Трейд» зарекомендовало себя, как одна из наиболее профессиональных риэлторских компаний краевой столицы. Опытные специалисты помогают провести экспертную оценку жилья, выгодно продать, обменять, купить или арендовать недвижимость в любом районе Барнаула и Алтайского края, подобрать оптимальную ипотечную программу или инвестировать средства в строительство нового жилья.

К слову, с 1 августа в перечне услуг агентства недвижимости появилась еще одна очень удобная опция. Компания «Сити Трейд» первой на рынке риэлторских услуг региона начала работать с Центром электронной регистрации недвижимости на базе Росреестра.

Это значит, что теперь клиентам агентства недвижимости не нужно стоять в очереди с раннего утра за талоном в МФЦ! Услугу по государственной регистрации права на недвижимое имущество в полном объеме в электронном виде (начиная от приема заявления и заканчивая направлением заявителю результатов регистрации) можно получить здесь и сейчас. Эту возможность особенно оценили заявители, чья недвижимость находится не в регионе их проживания.

Кроме того, работа центра позволяет при наличии полного пакета документов осуществить учетно-регистрационные действия в максимально короткие сроки. По общему правилу, регистрация прав проводится в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов или трех рабочих дней, если подаваемые документы нотариально удостоверены. В случае представления документов в электронном виде регистрация проводится в течение рабочего дня, следующего за днем приема документов. Кстати, получить услугу могут не только клиенты «Сити Трейд», но и все желающие.

За подробной информацией обращайтесь в офис компании: г. Барнаул, Социалистический проспект 109, офис 107 или по телефону 8(3852) 99-66-77

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