«Ренессанс Косметик» - мы ценим своих сотрудников

СЕГОДНЯ 06:44 2018-10-08T07:43:34+03:00

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Нынешнее поколение иначе воспринимает трудовую деятельность, чем прошлое, к такому выводу приходят многие аналитические компании. Современные молодые люди часто меняют работу, потому как для многих сегодня работа – это, в первую очередь, общение, новые друзья и интерес к деятельности. Никакие бонусы и зарплаты не помогут привлечь персонал, если компания не работает над формированием HR–бренда и репутацией внутри компании.

Что должны делать компании для того, чтобы их сотрудники работали с интересом и удовольствием? На этот вопрос могут ответить только сами сотрудники, которые работают в одной компании более 10 лет.

В этой статье мы постараемся выделить основные слагаемые успешного развития HR – бренда и внутрикорпоративной культуры на примере сотрудников компании «Ренессанс Косметик».

Карьера Дмитрия Чечулина в компании «Ренессанс Косметик» началась в феврале 2008.

- Дмитрий, как вы узнали о компании «Ренессанс Косметик»?

- Я учился на последнем курсе АлтГТУ. На тот момент я уже начал поиски работы и увидел объявление в газете о вакансии «Оператор линии розлива». Так я начал свою работу в компании. Меня привлекли два главных фактора: возможность карьерного роста и достойная оплата труда. Оператором линии я от работал до декабря 2008 года, затем был призван в ряды Вооруженных сил. В январе 2010 г. вернулся в компанию на занимаемую ранее должность. К тому моменту компания сильно изменилась, планировалось расширение штата. Через 1,5 года я был назначен на должность начальника смены и уже руководил операторами линии розлива.

- Как расширился круг ваших обязанностей? Легко ли было адаптироваться на новой должности?

- Для меня проще быть руководителем, чем исполнителем, поэтому я всегда стремился к карьерному росту. В должности оператора, а затем и начальника смены я изучил все тонкости процесса производства. Полученные знания и навыки помогли мне сделать следующий шаг по карьерной лестнице – в августе 2017 г. занять должность начальника производства.

- Почему решили строить карьеру именно в этой компании?

- Мне всегда хотелось большего в плане карьерного роста, возможностей и финансов. Компания «Ренессанс Косметик» отвечала всем моим требованиям и желаниям.

- За 10 лет работы в одной компании не было желания сменить место работы?

- Моя работа всегда мне нравилась: от оператора линии розлива до управления целым производством. Работая в режиме многозадачности, я не уставал от рутины, поэтому желания уйти в другую компанию не было. Тем более я получал хорошее финансовое вознаграждение за свою трудоспособность и стремление к росту. Было бы глупо размениваться на поиски чего - то большего.

- Как компания «Ренессанс Косметик» повлияла на ваш личностный и профессиональный рост?

- Компания делает всё для роста и развития своих сотрудников: нам систематически проводят различные обучения, семинары и аттестации. Минимум два раза в год мы посещаем региональные и международные выставки. Помимо этого, компания заботится о кадровом резерве, обеспечивая вертикальную и горизонтальную ротацию кадров.

Итак, исходя из примера Дмитрия Чечулина о построении карьеры в одной компании, можно выделить сочетание нескольких базовых критериев:

1) Интересная деятельность рабочей единицы внутри компании.

2) Наличие возможностей для её карьерного роста.

3) Достойная и стимулирующая финансовая составляющая.

Что ещё может стать ключевым фактором для сотрудника, чтобы работать в одной компании более 10 лет, а может и более?

Фото предоставлено компанией «Ренессанс Косметик»

Чанцевы Раиса Константиновна и Владимир Леонидович, работают в «Ренессанс Косметик» уже более 19 лет с начала основания компании.

- Мы пришли в компанию в 2000 году, тогда не было большого выбора работы и зарплат, а тут платили вовремя и достойно. В начале было очень интересно посмотреть и изучить производство.

Работали с удовольствием и всегда было желание внести свой вклад в развитие производства.

- Вероятно, за столько лет работы приходилось сталкиваться с разными трудностями, как удавалось с ними справляться?

- Трудности были, но жалко было бросать начатое. Да и такого добросовестного отношения и участия в жизни своих работников, как тут - мало где встретишь. Виктор Павлович – собственник компании, если заходит в цех, всегда подходит и здоровается за руку. Чувствуется неравнодушное отношение начальства и хочется отвечать взаимностью в виде плодотворной работы.

- Как выстраивали взаимоотношения с коллективом? Много сменилось сотрудников за 19 лет?

- Стараемся выступать в роли наставников, передаем опыт новым сотрудникам и обучаем их. Стараемся создать благоприятную рабочую атмосферу, чтобы человек дольше оставался работать у нас на производстве. Говорим о реальных примерах карьерного роста в компании, чтобы сотрудник стремился к развитию.

- А как сама компания стимулирует своих сотрудников к развитию?

- Наш энтузиазм стараются всегда поддерживать: дают надбавки к зарплате, почетные грамоты от руководителя и районные, дарят подарки на праздники, устраивают соревнования между цехами и лучшую смену награждают деньгами. Ещё и за выслугу лет получаем существенную доплату.

- Что посоветуете молодому поколению при выборе компании для построения карьеры?

- Смотреть на перспективы компании и ваши личные возможности для роста в ней. Важно, как компания относится к вам как к человеку и личности. Со стороны сотрудника, главное - это любить свою работу и добросовестно относиться к ней, тогда она выполняется легче и оплачивается достойно. Наш опыт 19 - летней работы в «Ренессанс Косметик» служит примером успешного построения взаимоотношений руководителя со своими сотрудниками и слоган компании тому подтверждение: «Ренессанс Косметик» - мы ценим своих сотрудников.

Таким образом, исходя из двух примеров долгосрочного трудоустройства в одной компании, можно сделать два основных вывода:

1) Для того, чтобы сотрудники были заинтересованы остаться в компании, необходимо им предоставить интересную деятельность, профессиональный и личностный рост, систематическое обучение и систему финансового стимулирования.

2) Немаловажным, а может и первостепенным, можно считать человеческий фактор. Людям важно, как компания, в которой они работают, заботится и ценит своих сотрудников.

Организация праздников, корпоративов, соревнований, субботников, квестов, поздравлений, награждений и других знаков внимания к сотрудникам, даст огромный отклик от коллектива и станет новым стимулом для работы именно в этой компании, а не к поиску нового места работы. Будьте интересными для своих потенциальных и действующих сотрудников!

Компания «Ренессанс Косметик», приглашает специалистов из разных областей к долгому, надёжному и плодотворному сотрудничеству. Рост, развитие, обучение, достойная оплата и забота о сотрудниках – это те фундаментальные принципы, по которым компания работает уже более 19 лет.

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