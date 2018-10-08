СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-08T04:38:06+03:00

Алтайские спортсмены сыграют на чемпионате мира по футболу среди ампутантов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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23 октября в Мексике стартует чемпионат мира по футболу среди ампутантов. За сборную России на этом турнире выступят сразу трое игроков футбольного клуба инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай». Более подробно о каждом спортсмене – в нашем спортивном обзоре.

Игорь Жилин

Алтайские спортсмены сыграют на чемпионате мира по футболу среди ампутантовФото: из личного архива героя(ев) публикации

Возраст: 38 лет

Амплуа: форвард

Стаж на ЧМ: 20 лет он выступает за национальную команду

Спортивные достижения: пятикратный чемпион России, пятикратный чемпион мира. Несколько раз становился лучшим бомбардиром мирового первенства, в том числе в 2014 году, когда россияне обыграли в финале Анголу. В решающем матче Игорь Жилин забил два мяча.

История травмы

Игорь Жилин лишился ноги из-за сильного ожога в младенческом возрасте. Когда парню было 15 лет, тренер команды «ИНВ-ЭСКО-СПОРТ» Виктор Петрович Куксов пригласил его на первую тренировку. Юноша сразу загорелся футболом. Спустя шесть лет он попал в команду футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай». Пять раз в составе этого клуба он становился чемпионом России.

О чемпионате

Игорь считает, что опыт выступления в Мексике, поможет российской команде подтвердить статус главного фаворита, несмотря на то, что многие команды заметно прибавили. Серьезную конкуренцию россиянам могут составить Узбекистан, Турция, Бразилия, Англия, Ангола и Гана. Как бы там ни было, сборная России настраивается только на золото.

Георгий Криволуцкий

Алтайские спортсмены сыграют на чемпионате мира по футболу среди ампутантовФото: из личного архива героя(ев) публикации

Амплуа: левый защитник

Стаж на ЧМ: впервые выступал на чемпионате мира в 2012 году, тогда наша команда взяла серебряные медали.

Спортивные достижения: в этом году стал четырехкратным чемпионом России.

История травмы

Судьба распорядилась так, что с первого дня жизни маленькому Жоре пришлось, мягко говоря, несладко. При родах ему повредили ножку. Ребенку пришлось пережить кучу операций, но они так и не помогли. В 12 лет мальчишке ампутировали ногу. Примерно в это же время его увидел руководитель команды футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай» Леонид Кинякин и пригласил на тренировку. Уже в 2006 году Георгий впервые выступил за команду мастеров.

О чемпионате

Новый вызов в национальную команду страны Георгий рассматривает как шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.

– Будем надеяться, что вернемся из Мексики шестикратными чемпионами мира, – говорит Криволуцкий.

Дмитрий Удалов

Алтайские спортсмены сыграют на чемпионате мира по футболу среди ампутантовФото: из личного архива героя(ев) публикации

Возраст: 34 года

Амплуа: нападающий

Стаж на ЧМ: трижды выигрывал чемпионат мира по футболу среди ампутантов.

Спортивные достижения: в этом году был признан лучшим нападающим чемпионата России. Но и это не самое главное его достижение. Дважды нашего земляка признавали лучшим игроком планеты! На клубном уровне помимо команды «Динамо-Алтай» Дмитрий выступал за «Нижний Новгород» и турецкий «Стамбул». Успел поиграть и за сборную России по следж-хоккею.

История травмы

Дмитрий, как и другие члены сборной России с Алтайского края, потерял ногу еще в детстве. Когда ему было 9 лет, он попал под поезд.

– Видите, как у меня получилось. Боженька одно забрал, другое дал. До 9 лет я никаким спортом не занимался вообще. А тут получилось сделать серьезную карьеру, – размышляет Дмитрий Удалов.

О чемпионате

Дмитрий, как и его партнеры по сборной России говорит о том, что для национальной команды всегда ставятся самые высокие задачи. Все настраиваются на очередной титул.