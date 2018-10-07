Раздать деньги людям и покрасить цыплят: какими сюрпризами удивляли маленькие барнаульцы близких

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-07T13:17:12+03:00

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Несколько дней назад Барнаулу стал известен случай, когда малыши решили сделать маме подарок на день рождения, раскрасив ее машину сиреневой краской. Надпись на авто получилась весьма трогательной: «С днем рождения, мама». Чтобы мама растрогалась еще сильнее, дети прицепили к авто воздушные шарики. Фото было опубликовано в паблике «Барнаул 22». О том, как отнеслась мама к этому поступку, история умалчивает. Но оказалось, что у многих барнаульцев в загашнике памяти есть такие истории. Ими они поделились с «Комсомольской правдой».

Скриншот с "Барнаул 22"

Покрасила бабушкиных цыплят

- Когда мне было около 4 лет, я приехала к бабушке, - рассказывает Ульяна Сагалаева, сотрудник налоговой службы. – Она как раз купила цыплят, еще совсем маленьких, желтых, пушистых. Бабушка показала мне их и даже позволила погладить. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг показалось, что бабушка очень обрадуется, если цыплята вдруг станут все разноцветными. Я взяла кисть и краску и раскрасила их в красный, синий, зеленый цвет. Кисточку и руки при этом вытерла о шторы. Бабушка почему-то рада не была….

Дети любят подрожать взрослым. Кто-то читает, а кто-то красит...цыплятФото: Анна АДАМАЙТЕС

Обгрызли колбасу

- У меня отец военным был, поэтому нам на семью давали пайки. Жены военных для удобства договаривались с кем-нибудь, чтобы одна шла в садик за детьми, а вторая - за пайками на двоих. И вот моя мама забрала меня и мою подругу из садика и привела к нам домой. Мама подруги принесла паек. Мы, не долго думая, залезли в него и достали оттуда большущую палку вареной колбасы, которую потом нужно было на две семьи разделить, решили помочь маме почистить ее. Залезли под стол, а поскольку кожура просто так не хотела сходить, мы просто обгрызли зубами всю колбасу. Родители поняли, что происходит что-то неладное только когда почувствовали, что в доме очень тихо. Заглянули под стол, а там мы стараемся! По их лицам читалось, что они не знают, как реагировать – то ли смеяться, то ли ругать нас. Но ругать не стали, они сами еще молодые тогда были (лет по 30), веселые, - рассказал «красный блогер» Юрий Красильников.

Фото: Юрий Красильников. Любители колбасы и проказ.

Так не доставайся же телевизор никому!

Еще один случай вспомнил Юрий Красильников из своего детства, правда, приятным этот сюрприз точно не назовешь!

- В 80-е годы у меня был дружок, было ему на тот момент лет 8. В то время в качестве наказания или для того, чтобы дети были сосредоточены на уроках, родители часто вытаскивали из телевизоров предохранители. Тогда телевизоры были ламповые. И сильно это моего друга обидело! Он подумал: если я не буду смотреть, то и вы не будете. Взял и замазал весь кинескоп тонким слоем пластилина. А пластилин тогда советский был, жирный, просто так не отдерешь. Всей семьей тот телевизор они очищали! А наказали его или нет за это – не помню. Наверное, наказали, - рассказал Юрий.

Фото: Юлия Нифонтова. Тот самый щедрый мальчик

Не в деньгах счастье

А эта история о великой щедрости детской души.

- Однажды мой сын нашел спрятанную папой заначку и раздал все деньги детям во дворе. Некоторые добропорядочные родители приносили нам назад и возвращали деньги, но большая часть осталась утерянной. Не помню уже, какая была сумма, но тогда она казалась гигантской! В тот момент я очень переживала, а мудрая бабушка успокаивала, говорила, что ребенок от семьи большую беду отвел – деньгами откупил. Только теперь понимаю, как она была права, - рассказала писательница Юлия Нифонтова.

Фото: Фарида Габдраупова. Детские уроки даются нам на всю жизнь

Мятые шторы или урок на всю жизнь

А эту историю поэтесса Фарида Габраупова взяла себе на заметку в качестве жизненного урока, который позволил ей в будущем выстраивать отношения с дочерью. Сейчас на маму она не в обиде.

- Один раз я решила помочь маме и самостоятельно повесить постиранные шторы. Мне тогда было лет 8-10. Это мне далось с трудом, потому что я была маленькая, а шторы у нас были сложные, разноуровневые, состоящие из нескольких слоев. Я искренне ожидала, что мама придет домой и обрадуется такому подарку. А мама пришла и отругала меня, потому что их, оказывается, надо было перед этим погладить. Меня это так обидело тогда! Я запомнила на всю жизнь, что мама не оценила мой порыв, а восприняла его как двойную работу. Поэтому я никогда не говорила своей дочери, что меня чем-то не устраивают ее сюрпризы. Я всегда их принимала и благодарила, ведь человек старался, выбирал, пытался угодить. Так же я пытаюсь относиться и к мужским подаркам. Один мужчина хотел мне подарить золотые серьги. Я – женщина восточная, поэтому люблю все массивное, яркое, серьги выбрала для себя соответствующие. Но тот мужчина решил по-другому, он купил на свой вкус – очень дорогие, изысканные, но небольшие. И хотя серьги, которые выбрала я, мне нравились гораздо больше, я постаралась полюбить те, что мне подарили, - рассказала Фарида.