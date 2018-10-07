Раздать деньги людям и покрасить цыплят: какими сюрпризами удивляли маленькие барнаульцы близких
Несколько дней назад Барнаулу стал известен случай, когда малыши решили сделать маме подарок на день рождения, раскрасив ее машину сиреневой краской. Надпись на авто получилась весьма трогательной: «С днем рождения, мама». Чтобы мама растрогалась еще сильнее, дети прицепили к авто воздушные шарики. Фото было опубликовано в паблике «Барнаул 22». О том, как отнеслась мама к этому поступку, история умалчивает. Но оказалось, что у многих барнаульцев в загашнике памяти есть такие истории. Ими они поделились с «Комсомольской правдой».
Скриншот с "Барнаул 22"
Покрасила бабушкиных цыплят
- Когда мне было около 4 лет, я приехала к бабушке, - рассказывает Ульяна Сагалаева, сотрудник налоговой службы. – Она как раз купила цыплят, еще совсем маленьких, желтых, пушистых. Бабушка показала мне их и даже позволила погладить. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг показалось, что бабушка очень обрадуется, если цыплята вдруг станут все разноцветными. Я взяла кисть и краску и раскрасила их в красный, синий, зеленый цвет. Кисточку и руки при этом вытерла о шторы. Бабушка почему-то рада не была….
Дети любят подрожать взрослым. Кто-то читает, а кто-то красит...цыплятФото: Анна АДАМАЙТЕС
Обгрызли колбасу
- У меня отец военным был, поэтому нам на семью давали пайки. Жены военных для удобства договаривались с кем-нибудь, чтобы одна шла в садик за детьми, а вторая - за пайками на двоих. И вот моя мама забрала меня и мою подругу из садика и привела к нам домой. Мама подруги принесла паек. Мы, не долго думая, залезли в него и достали оттуда большущую палку вареной колбасы, которую потом нужно было на две семьи разделить, решили помочь маме почистить ее. Залезли под стол, а поскольку кожура просто так не хотела сходить, мы просто обгрызли зубами всю колбасу. Родители поняли, что происходит что-то неладное только когда почувствовали, что в доме очень тихо. Заглянули под стол, а там мы стараемся! По их лицам читалось, что они не знают, как реагировать – то ли смеяться, то ли ругать нас. Но ругать не стали, они сами еще молодые тогда были (лет по 30), веселые, - рассказал «красный блогер» Юрий Красильников.
Фото: Юрий Красильников. Любители колбасы и проказ.
Так не доставайся же телевизор никому!
Еще один случай вспомнил Юрий Красильников из своего детства, правда, приятным этот сюрприз точно не назовешь!
- В 80-е годы у меня был дружок, было ему на тот момент лет 8. В то время в качестве наказания или для того, чтобы дети были сосредоточены на уроках, родители часто вытаскивали из телевизоров предохранители. Тогда телевизоры были ламповые. И сильно это моего друга обидело! Он подумал: если я не буду смотреть, то и вы не будете. Взял и замазал весь кинескоп тонким слоем пластилина. А пластилин тогда советский был, жирный, просто так не отдерешь. Всей семьей тот телевизор они очищали! А наказали его или нет за это – не помню. Наверное, наказали, - рассказал Юрий.
Фото: Юлия Нифонтова. Тот самый щедрый мальчик
Не в деньгах счастье
А эта история о великой щедрости детской души.
- Однажды мой сын нашел спрятанную папой заначку и раздал все деньги детям во дворе. Некоторые добропорядочные родители приносили нам назад и возвращали деньги, но большая часть осталась утерянной. Не помню уже, какая была сумма, но тогда она казалась гигантской! В тот момент я очень переживала, а мудрая бабушка успокаивала, говорила, что ребенок от семьи большую беду отвел – деньгами откупил. Только теперь понимаю, как она была права, - рассказала писательница Юлия Нифонтова.
Фото: Фарида Габдраупова. Детские уроки даются нам на всю жизнь
Мятые шторы или урок на всю жизнь
А эту историю поэтесса Фарида Габраупова взяла себе на заметку в качестве жизненного урока, который позволил ей в будущем выстраивать отношения с дочерью. Сейчас на маму она не в обиде.
- Один раз я решила помочь маме и самостоятельно повесить постиранные шторы. Мне тогда было лет 8-10. Это мне далось с трудом, потому что я была маленькая, а шторы у нас были сложные, разноуровневые, состоящие из нескольких слоев. Я искренне ожидала, что мама придет домой и обрадуется такому подарку. А мама пришла и отругала меня, потому что их, оказывается, надо было перед этим погладить. Меня это так обидело тогда! Я запомнила на всю жизнь, что мама не оценила мой порыв, а восприняла его как двойную работу. Поэтому я никогда не говорила своей дочери, что меня чем-то не устраивают ее сюрпризы. Я всегда их принимала и благодарила, ведь человек старался, выбирал, пытался угодить. Так же я пытаюсь относиться и к мужским подаркам. Один мужчина хотел мне подарить золотые серьги. Я – женщина восточная, поэтому люблю все массивное, яркое, серьги выбрала для себя соответствующие. Но тот мужчина решил по-другому, он купил на свой вкус – очень дорогие, изысканные, но небольшие. И хотя серьги, которые выбрала я, мне нравились гораздо больше, я постаралась полюбить те, что мне подарили, - рассказала Фарида.