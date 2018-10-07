Где прогуляться в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-06T14:59:54+03:00

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Каждый выходной или просто теплым вечером новая набережная Оби и лестница на ВДНХ заполняется барнаульцами. Порой яблоку негде упасть! А еще жители столицы края любят поворчать, что в Барнауле нет хороших мест для прогулок. Но ведь не может такого быть! «КП» решила восполнить этот пробел и выведать у горожан их любимые места для прогулок, о которых многие, возможно, и не догадываются.

Фото: Екатерина Андриенко Берег Оби в Научном городке

Божественные места на Оби

Многие барнаульцы привыкли наслаждаться видами на Обь на новой набережной. Безусловно, место милое и облагороженное. Но зачем зацикливаться на одном? На самом деле, если пройтись налево от новой набережной в сторону многоэтажек, стоящих на берегу, вы обнаружите другую набережную. Тоже вполне новую, но абсолютно безлюдную.

Если же доберетесь до Научного городка, то найдете здесь «божественное место». По крайней мере, таковым его считает фитнес-тренер спортивного клуба Hardcore Екатерина Андриенко. Обь в этих местах тихая, пляжи песочные и длинные, располагающие к прогулкам.

- Здесь полный релакс! Есть «поляна влюбленных», на которую частенько приезжают молодожены, чтобы сделать красивые фото.

А вот депутат АКЗС Александр Молотов любит прогуливаться с семьей не по длинным песчаным пляжам, а по обрывистому берегу Оби. Очень живописные обрывы на реке он обнаружил в нагорной части Барнаула в районе улицы Пенаты (коттеджный поселок). Кстати, Пенатами называли древнеримских богов – хранителей домашнего очага (вроде домовых), а посему и это место можно смело называть божественным!

Фото: Юрий Красильников. Вот такими шедеврами украшают свои дома жители улицы Партизанской

Там, где листья шуршат

«Красный блогер» Юрий Красильников каждым летом уезжает жить во Власиху, поэтому осень в столице края с ее внезапно нагрянувшим шумом он переносит с трудом. Чтобы адаптироваться к городской суете он выходит на умиротворяющие прогулки с женой в частный сектор Барнаула. Предпочтение отдает переулкам чуть ниже Партизанской.

- В районах многоэтажек все опавшие листья убирают с земли, а здесь нет. Нам с женой нравится ходить по ним, как в детстве шуршать ими, пинать их. А еще нравится рассматривать частные дома, которые хозяева украшают по принципу «кто во что горазд». Но, самое главное, тут очень тихо и воздух чистый, - сказал Юрий.

Фото: Александр Ермолович. Фонтан "Космос" прекрасен во все времена года.

Места, где рождаются строки

А вот барнаульские писатели не пытаются сбежать от многоэтажек, выбравшись на прогулку. Мало того – предпочитают самый его центр. Например, Юлия Нифонтова считает самым красивым местом в Барнауле сквер у фонтана «Космос».

- Осинки там такие ярко-желтенькие и пахнет лесом, а не городом, несмотря на то, что это самый центр. Я это место много раз фотографировала, и каждый раз картинка получается новой и по-своему красивой, даже сейчас, когда все клумбы уже убраны, - рассказала Юлия.

Писательница Фарида Габдраупова вообще считает, что неважно, в каком месте гулять, главное – с каким человеком. Но больше всего ей нравится прогуливаться по аллее Ленинского проспекта.

- Я считаю, что у нас город достаточно благоустроен, далеко не везде есть такая интересная аллея с фонарями, деревьями и лавочками между дорог, - похвалила Фарида Барнаул.

Но чуть позже с грустью добавила:

- А вообще я очень любила парк Изумрудный, пока его не вырубили. Такое хорошее тихое место было у нас когда-то. Очень жаль, что его больше нет!