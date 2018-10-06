Знаменитая блогерша «баба Лена» стала кузнецом и выковала медальон на память об Алтае

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-06T12:42:40+03:00

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Знаменитая 91-летняя путешественница «баба Лена» из Красноярска попробовала себя в роли кузнеца в Белокурихе. В этом ей помогла единственная за Уралом девушка-кузнец Анна Билецкая.

- Сегодня у нас в гостях была 91-летняя задорная и смелая путешественница из Красноярска - баба Лена. А также гости из Казахстана - Ирина с дочерью Александрой, - написала кузнец на своей странице в соцсети.

Напомним, «баба Лена», она же Елена Ерохова, известна своими записками о путешествиях. На ее страницу в Instagram подписаны 104 тысячи человек. Каждый ее пост становится мегапопулярным в считанные минуты. По словам самой пожилой блогерши, на Алтай она приехала, чтобы набраться сил перед следующими поездками в далекие страны.

babushka_1927 Экскурсия на "Сибирское подворье" @sdvor22 лошадка Бабочка, очень добрая и ласковая. Ипподром "Алтай" здесь проводят скачки и бега местного и краевого масштаба. Птичий двор, много декоративных пород кур, фазаны,утки и даже лебеди .

- В гостях у Ани Билецкой, единственной в Сибири женщины-кузнеца. Она показала нам свой музей кузнечного ремесла и искусства, где представлены старинные и современные экспонаты. Вместе с хозяйкой выковали медальончик на память с надписью "Алтай". А потом Аня угостила нас вкусным таежным чаем с медом и поделилась планами создания Города мастеров на Белокурихе-2. Анна - умница и красавица, не побоялась круто поменять свою жизнь, чтобы заниматься любимым делом. Да еще фестиваль кузнецов России организовала. Любому парню фору даст! У нее замечательная семья. Муж тоже кузнец. А дочка Людмила идет по стопам родителей, участвовала в программе "Лучше всех!" у Максима Галкина, удивила всех - выковала медаль! Желаем Анне и ее семье успехов и осуществления своих замечательных планов, - написала в своем Instagram баба Лена.

В Белокуриху путешественница приехала в конце сентября, за это время она прокатилась верхом, побывала на Белокурихе-2, посетила Будду Медицины, оценила местные рестораны и спа-процедуры.