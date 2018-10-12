Жительница Барнаула стала финалисткой международного конкурса красоты

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-12T12:05:56+03:00

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Жительница Барнаула Мария Старцева стала финалисткой международного конкурса красоты и таланта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Невская краса – 2018».

Девушка признается, что как только узнала о конкурсе, она тут же приняла решение участвовать в нем, тем более, что предстояла поездка в Санкт-Петербург, а это один из любимых городов Марии.

В северную столицу она поехала одна, а уже там ее встретили друзья. Также Мария познакомилась с другими участницами конкурса из Белоруссии, Молдовы, Украины и Финляндии.

Одним из самых запоминающихся событий, которые предшествовали конкурсу, наша землячка считает мотопрогулку с байкерами по улицам Санкт-Петербурга.

Когда начался сам конкурс, Мария Старцева показала себя с наилучшей стороны в танцах, дефиле, фотосессии и викторине. Девушке удалось обойти многих соперниц, так она оказалась в финале, где ее и наделили титулами второй вице-мисс и мисс позитив.

В Барнауле Мария Старцева активно помогает детям и взрослым приобщиться к музыкотерапии. Помимо этого девушка с большим удовольствием принимает участие в спектаклях студенческого театра «Уно» на базе Алтайского госуниверситета.

– Сцена – это новый толчок для преодоления себя. Постоянно происходят самопознание и саморазвитие. Это очень крутой хороший опыт, – говорит Мария о своем увлечении.

Жительница Барнаула стала финалисткой международного конкурса красотыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Девушка передвигается в инвалидной коляске, но это не мешает ей путешествовать по всему миру. В свои 28 лет она побывала в нескольких европейских странах, была в Арабских Эмиратах, а также посетила Индию.

Активистка по жизни обожает футбол. Она стала одной из счастливиц, кому удалось посетить матчи домашнего чемпионата мира.

– Практикую все виды путешествий. Ломаю стереотипы о том, что путешествовать сложно, на самом деле, нет. Это доступно всем. Стоит только захотеть, – продолжает рассказывать Мария.

Буквально в этом году девушка стала участницей Международного молодежного форума «АТР – 2018». Здесь она представила собственный проект: «Алтайские туры для людей с ограниченными возможностями здоровья» и выиграла грант. Теперь вместе с единомышленниками она сможет возить людей на интересные экскурсии, а также проводить для них психологические тренинги.

Жительница Барнаула стала финалисткой международного конкурса красотыФото: из личного архива героя(ев) публикации

О смелости и оптимизме Марии Старцевой можно рассказывать бесконечно. Относительно недавно девушка совершила два прыжка с парашютом с высоты 2000 метров, говорит, что теперь хочет повторить это непередаваемое в плане эмоций приключение, но уже в два раза увеличить высоту.

Сейчас Мария мечтает оказаться в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть статую Христа и карнавал. Для этого ей не хватает хорошей коляски с электроприводом, та, что есть сейчас – постепенно выходит из строя.

Желающие помочь девушке, могут сделать это с помощью перевода на банковскую карту, которая привязана к номеру телефона Марии – 8-983-605-43-90.