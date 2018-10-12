Средняя зарплата выросла за год в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-12T09:04:58+03:00

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Средняя зарплата по Барнаулу выросла по сравнению с прошлым городом на 6,8%. Такие данные приводят эксперты портала «Авито Работа».

Они проанализировали рынок труда в столице Алтайского края в третьем квартале этого года и отметили, по каким позициям есть рост. К примеру, ощущается заметная активность у работодателей в производственных направлениях, также чаще стали искать продавцов, строителей, сотрудников автобизнеса, перевозчиков.

- Суммарно на них пришлось 74% всех вакансий в городе, - говорят эксперты портала.

А вот в категории «продажи» наоборот отмечается падение.

Больше всех в Барнауле по-прежнему получают сотрудники сферы строительства – в среднем им предлагают 36,5 тысяч рублей в месяц. Студенты и люди без опыта могут претендовать на 22 200 рублей. Если смотреть динамику за весь год, то наиболее ощутимая прибавка была у перевозчиков – 11,6%, меньше всего у продавцов – 4,4% - это притом, что как сказано ранее, они и получают значительно меньше.

Что касается размера средней заработной платы, то, по сравнению с прошлым годом, она выросла на 6,8% и составила 28 300 рублей в месяц. По этому показателю Барнаул находится на 22 месте среди крупных городов. В лидерах, конечно же, Москва - 51 132 рубля. На последнем месте рейтинга Тольятти - 27 866 рублей. Если рассматривать Россию в целом, то средняя заработная плата составляет 36 тысяч рублей. Это на 5,6% больше, чем годом ранее.