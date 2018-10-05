"Городу не повезло с людьми?" Генплан Барнаула больше не будут напрямую обсуждать с гражданами

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-05T11:23:28+03:00

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Барнаульская городская дума сегодня, 5 октября, внесла изменения в правила землепользования и застройки города. Правила окончательно отменили проведение публичных слушаний по ряду важных вопросов. Например, на публичных слушаниях больше не будут обсуждать с гражданами Генплан города и внесение в него изменений, проекты землепользования, застройки, планировки и межевания территории и др. Для проведения слушаний решено было оставить только один пункт – правила благоустройства.

Станет удобнее!

Впрочем, это не значит, что барнаульцев полностью отстранят от обсуждений нормативных актов, включающих вопросы градостроительства. Вместо слушаний, которые подразумевают прямой контакт с горожанами, в Барнауле будут проводить общественные обсуждения. И если в первом случае подразумевался прямой контакт с горожанами, когда через СМИ назначалось место встречи и людей выслушивали лично, во втором варианте – все переходит на дистанционное общение через интернет.

По мнению председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексея Боброва, общественные обсуждения более удобны как властям, так и горожанам: они исключают возможные срывы слушаний, людям не нужно приходить в определенное время и в определенноее место, да и к дискуссии можно привлечь гораздо больше граждан.

Нам с людьми не повезло?

Но есть и другие мнения. Оксана Молодых, депутат гордумы от «Справедливой России» считает: вместо того, чтобы полностью исключать прямой контакт с народом, можно было бы улучшить прежний способ взаимодействия.

- Я не понимаю, почему нельзя было внести интернет-взаимодействие в систему публичных слушаний, тем самым улучшив их. Еще мои оппоненты говорят, что иногда на публичные слушания приходят заинтересованные лица и лоббируются их интересы. Но на самом деле, как в случае с публичными слушаниями, так и с общественными обсуждениями, высказанные мнения учитывать не обязательно. Ни один город России не подошел так радикально к этому вопросу, как мы. В Красноярске и Краснодаре оставили все вопросы на публичных слушаниях. В Новосибирске на публичных слушаниях оставили обсуждение Генплана, правила застройки и землепользования, планировку территории. То есть нигде не боятся контактировать с гражданами, кроме как в Барнауле. Нашему городу, получается, больше всех не повезло с людьми? - удивляется депутат.

Точка еще не поставлена

Оксана Молодых уверена, что в проекте еще вылезут некоторые недорешенные и спорные вопросы, поскольку депутатам, по ее словам, пришлось голосовать за него фактически впопыхах, без основательного изучения.

- Проект нам дали за несколько дней до голосования, а по-хорошему для его изучения с экспертами нужен как минимум месяц, - сказала она.

Между тем, депутаты от фракции «Справедливая Россия» (как и КПРФ с ЛДПР) все-таки предпочли воздержаться, а не сказать твердое «нет» проекту. Как сказала Оксана Молодых, в документе были и положительные моменты. Например, касающиеся исполнения ряда судебных решений.

Справка «КП»

Как будут проводить общественные обсуждения

Инициировать их проведение будет городская дума, мэр и население (некая инициативная группа из 50 человек, достигших совершеннолетия).

Сообщение о проведении обсуждений опубликуют в издании «Вечерний Барнаул» и на офсайте столицы края. После этого горожане уже могут начать высказываться по предложенным нормативным актам. Сделать это можно будет письменно – на указанные в СМИ адреса (почтовый, электронный).

Кроме того, власти обещают выставить на обсуждение горожан проекты в помещениях местных администраций. Здесь же выложат книгу отзывов и предложений, в которой горожане могут вписать свое мнение о предложенных на обсуждение нормативах.

Все материалы проектов также разместят на официальном сайте Барнаула. Высказанные предложения обобщат в единый протокол, итоги огласят через сайт.

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