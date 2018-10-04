2018-10-04T12:08:06+03:00
Политика

Александр Карлин проголосовал «за» повышение пенсионного возраста

Бывшего алтайского губернатора поддержал и второй сенатор от региона Сергей Белоусов
Анна АДАМАЙТЕС
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Александр КарлинАлександр КарлинФото: Олег УКЛАДОВ
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Оба сенатора от Алтайского края Александр Карлин (представитель Правительства) и Сергей Белоусов (представитель законодателей) проголосовали за непопулярный пенсионный закон. Произошло это 3 октября в Совете Федерации РФ.

Скриншот с сайта Совета Федерации

Скриншот с сайта Совета Федерации

Впрочем, наши сенаторы оказались далеко не в меньшинстве. За Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» проголосовало 149 сенаторов. Против повышения пенсионного возраста высказалось всего 5 парламентариев: Иван Абрамов (Амурская область), Антон Беляков (Владимирская область), Василий Иконников (Орловская область), Сергей Леонов (Смоленская область) и Вячеслав Мархаев (Иркутская область).

Среди воздержавшихся – трое: Светлана Горячева (Приморский край), Владимир Лукин (Тверская область) и Ольга Тимофеева (Севастополь). Как видим, среди сибиряков, отказавшихся поддержать пенсионную реформу, оказался только один иркутянин.

Отметим, что Федеральный закон вступит в силу с первого января 2019 года. Пенсионный возраст будут увеличивать ежегодно на 12 месяцев в течение 5 лет. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет (раньше в 55), а мужчины в 65 (вместо 60). Также документ предусматривает сокращение периода нахождения граждан на учете в органах службы занятости с 18 до 12 месяцев.

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