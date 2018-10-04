На Алтае подросток покончил с собой из-за унижений в школе

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-04T12:08:06+03:00

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В одном из сел Республики Алтай 14-летний школьник покончил с собой. Все произошло еще в середине сентября, но известно об этом стало только сейчас – семья подростка обратилась в СМИ. По их мнению, местные власти пытаются замять дело.

Как рассказала родственница погибшего Димы (имя изменено), у мальчика был конфликт в школе с педагогами из-за отказа мыть полы – парень был очень тучным (весил больше 100 кг), поэтому его мама написала заявление, чтобы подростка освободили от обязательных дежурств.

- Все началось еще два года назад. После того как Дима перестал мыть полы, учителя начали его постоянно попрекать, постоянно говорили, «а ты что особенный что ли, давай тоже мой». При комплекции Димы ему было очень тяжело это делать. Как-то учительница накричала на него из-за того, что он пришел в школу без бахил, хотя у него была сменка, мол, раз он не моет полы, пусть ходит в бахилах, - рассказала родственница Ульзана.

За неделю до смерти Диме стало плохо на уроке, учительница химии отправила его к медику. Мальчик несколько дней провел дома, когда он почувствовал себя лучше, Дима пошел в школу, но медпункт, где ему должны были дать справку, что он действительно болел, оказался закрыт. Школьник решил, что ничего страшного в этом нет, справку он принесет в следующий раз.

- Когда он зашел в класс, учительница накричала на него из-за отсутствия справки и заставила писать объяснительную. Потом у него в портфеле следователи нашли обрывки этих объяснительных. Мы думаем, учительница заставляла его переписывать снова и снова, если он делал ошибки, - говорит Ульзана.

Конфликта не было

В школе уверяют, никакого конфликта у учителей с Димой не было.

- Мальчик большой комплекции, он вообще полы не мыл. И про бахилы – это неправда. В письме, которое написали его родственники, все немного преувеличено, на эмоциях. Дети действительно сами моют пол в классе после уроков, составлен график, он согласован с родителями – мы также в детстве дежурили, - рассказал один из учителей.

Сейчас в школе идут проверки. С детьми общался психолог. Как стало известно «КП», одноклассники Димы также не подтвердили, что между ним и учителями был конфликт.

- В этой истории вообще ничего не вяжется. У Димы не было конфликтов со сверстниками, он очень уравновешенный парнишка. Кроме того, он был очень высокий, большой, мог за себя постоять. Да и проучились они всего пару недель, даже оценок еще толком получить не успели. Я бы еще понял, если бы это конец года был, да еще выпускной класс – когда нагрузка, ответственность за экзамены или вдруг любовь безответная случилась. В семье у него тоже все в порядке. Мать замечательная, родственники все хорошие люди, работают, свое дело имеют, - рассказал педагог.

Без предсмертной записки

В день смерти Дима был поникший, обнимал маму и сестру, словно им предстояла долгая разлука, не стал ужинать. В какой-то момент он вышел в туалет во двор. Мать забеспокоилась, что его слишком долго нет, стала его искать, но было уже слишком поздно – Дима оказался в чулане. Мальчик не дышал.

По словам семьи мальчика, предсмертной записки обнаружено не было. Сейчас по данному факту проводится проверка, семья рассказала, что республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

- По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, в том числе одноклассники подростка, - сообщили в Управлении следственного комитета по Республике Алтай.

Пока не готовы результаты экспертиз, следователи отказываются говорить о причинах смерти подростка. Также пока не установлено, действительно ли это самоубийство. По словам знакомого с ситуацией источника, есть вероятность, что все произошедшее - несчастный случай.