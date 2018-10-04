Рыбка-клоун, какаду и питоны: каких необычных животных продают в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-04T11:29:53+03:00

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Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных. Люди все больше предпочитают не привычных котят и щенят, а экзотических братьев наших меньших. Вот какие объявления мы нашли на сайте "Авито".

Скриншот объявления на Авито.

Сразу несколько крупных змей продают в краевой столице за кругленькую сумму. Так, за 40 тысяч рублей можно приобрести тигрового питона-альбиноса. Хозяйка рептилии в объявлении отмечает, что это - самка. Она ласковая и умная. Длина у змеи стандартная для этого вида – 4,5 метра. Стоит отметить, что с питонами необходимо аккуратно общаться, чтобы не спровоцировать нападения. А вообще, в жизни они не прихотливы – им достаточно просторного террариума и любого грызуна один раз в семь дней.

Скриншот объявления на Авито.

Еще одну необычную рептилию продают в Барнауле за 25 тысяч рублей. Это королевский питон очень редкой морфы «phantom spider». Мальчику 1,5 года и достиг он к этому возрасту уже 110 см. Кушает он как заморозку, так и живой корм. Линяет чулочком, не кусает, не кидается, по характеру спокойный.

Скриншот объявления на Авито.

Продают в Барнауле и мадагаскарских тараканов за весьма символическую цену – 30 рублей за штуку. Продавец утверждает, что они неприхотливы в уходе, кушают хлеб, фрукты, овощи, каши, но без соли, подкормку для рыбок, яйца, кукурузу, попкорн, печенье, зелень, траву, лепестки цветков, капустные листья. Такому разнообразному питанию могут позавидовать даже люди.

Скриншот объявления на Авито.

Не менее милое создание в виде африканского карликового ежа можно купить в Барнауле всего лишь за тысячу рублей. Это прекрасное колючее чудо – добрый мальчик. Ему всего пять месяцев. Он совсем не боится людей и с огромным удовольствием познает окружающий мир, не забывая при этом топать и пыхтеть. Отдают его из-за того, что в семье появился котенок, который постоянно пугает ежика. Продавец уверен, что сможет найти ему добрые и надежные руки. Отметим, что африканский карликовый еж не встречается в дикой природе – этот вид был искусственно выведен человеком. Именно поэтому они очень коммуникабельные.

Скриншот объявления на Авито.

За 90 тысяч рублей продают в краевой столице большого желтохохлого Какаду. Как и большинство попугаев, распространены они на востоке и юго-востоке Австралийского континента. Эти птицы могут жить в неволе до 50 лет! Продают мальчика из-за переезда. Ему семь лет и он является абсолютно ручным. Какаду не обладают хорошей способностью к звукоподражанию, поэтому повторять звуки он может, а вот говорить – нет, хотя пытается. Продавец также отмечает, что птица любит играть с детьми.

Скриншот объявления на Авито.

Кто смотрел «В поисках Немо», помнит отважную рыбку-клоуна. После выхода мультфильма многие аквариумы пополнились этим чудом. Пару таких особей выставили на продажу и в Барнауле. Это - здоровые, взрослые особи, мальчик и девочка. Продают их по причине тесноты в аквариуме. Обитают такие рыбки в водах Индийского и Тихого океанов, на глубине, не превышающей 15 метров, недалеко от коралловых рифов и островов. В аквариуме такие тихо себя не ведут: постоянно ворчат, пощелкивают, издают хлопающие звуки.