2018-10-04T12:29:22+03:00
Общество

Как птица Феникс: алтайская школа в рекордные сроки возродилась из пепла

А казалось, здание уже не восстановить
САПОЖКОВА Александра
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Научно-познавательное шоу в честь открытия школыНаучно-познавательное шоу в честь открытия школыФото: Олег УКЛАДОВ
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В августе средняя школа села Верх-Жилино Косихинского района пострадала от пожара, официальная причина которого - поджог. А накануне ученики вновь сели за парты. Школу удалось восстановить за рекордно короткий срок.

Пока шли работы, около 40 ребят целый месяц учились в школе села Косиха. Хоть там и кормили вкусно, но дома ведь лучше. Да и путь домой теперь не занимает десятки километров.

- Приезжаешь - уже шесть часов. Уроки сделал, уже, считай, спать. Не погулять. А дома - отучился, пошел домой, погулял, уроки сделал, - делится Данил, ученик 6 класса филиала Косихинской средней школы в с. Верх-Жилино.

Накануне ученики вновь сели за парты Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне ученики вновь сели за партыФото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, пожар уничтожил в здании кабинеты икоридоры, оборудование и учебную литературу. И, казалось, уже ничего не восстановить. Но жители не опустили руки: почти всем селом отмывали гарь и копоть, а власти региона помогли материально – направили около 10 млн рублей из краевого бюджета.

Не остался в стороне от беды и депутат Госдумы Александр Прокопьев - в начале сентября он приезжал в школу и помог с оргтехникой.

И вот, как птица Феникс, школа «возродилась из пепла» и изменилась до неузнаваемости. За месяц ее отстроили буквально с нуля. Небо и земля – говорят о прежнем и нынешнем здании педагоги. Здесь все новое, свежее, но такое же родное, как и прежнее.

Здесь все новое Фото: Олег УКЛАДОВ

Здесь все новоеФото: Олег УКЛАДОВ

На днях школу приняла комиссия – всё в норме. Но работы еще предостаточно: закончить ремонт в столовой, запустить систему отопления в спортзале, обновить фасад.

В честь долгожданного возвращения - при содействии фонда Александра Прокопьева - детям устроили незабываемый праздник - научно-познавательное шоу. Безобидные трюки с огнем, волшебное мороженое от профессора Олежки, виртуозные фокусы… И, казалось, не было того страшного пожара и разлуки с любимыми учителями.

Научно-познавательное шоу в честь открытия школы Фото: Олег УКЛАДОВ

Научно-познавательное шоу в честь открытия школыФото: Олег УКЛАДОВ

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