Особенная кошка из Барнаула ищет хозяйку

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-03T13:28:34+03:00

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Груня – красивая, добрая кошечка с умными глазками. Она могла бы стать лучшим другом человеку, даже, несмотря на свое редкое заболевание – мозжечковую атаксию.

Спасение малышей

Два маленьких комочка едва не умерли от холода и голода во время январских морозов. Выживать им приходилось в захудалой сторожке в садоводстве. Кушали они редко, но сами отправиться на поиски еды не могли, потому что лапки не слушались, а голову клонило набок. О котятах узнала жительница Барнаула Ирина Ворошина. Приехав в сторожку, она согрела малышей и накормила.

- Я сразу обратила внимание на то, что котята с трудом управляли своими лапками и головой. Дойдя до тарелочки с кормом, они даже не могли его есть – настолько сильно тряслась голова, - рассказывает Ирина. – После я уехала забирать других питомцев на передержку, однако ночью я уснуть не могла и на следующий день вернулась в сторожку за котятами, так как верила, что они смогут адаптировать к жизни.

Ирина Ворошина

Ирина отвезла четырехмесячных котят в ветеринарную клинику, где им поставили диагноз – мозжечковая атаксия.

- Это двигательное расстройство, которое выражается в нарушении походки и координации движений. Такие котята рождаются от матери, переболевшей вирусом панлейкопения. Недуг не затрагивает умственные способности, не причиняет боль, но уменьшает качество жизни. Они могут делать все, что положено кошкам, но только не прыгать. Если куда-то хотят забраться, то ненавязчиво просят об этом. У большинства таких кошек нормальная продолжительность жизни. Они ничем не отличаются от других, кроме шаткой походки, - пояснила собеседница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/671505" frameborder="0"></iframe> Груня ищет дом.

Мальчик обрел семью

Котят (девочку и мальчика) стерилизовали, сделали необходимые прививки. Кошки с мозжечковой атаксией отличаются ласковым и любящим характером, добротой и дружелюбием, привязчивостью. Груня и Ден сразу адаптировались, подружились с другими питомцами Ирины и с каждым днем стали все увереннее передвигаться. Спустя время молодая пара забрала одного из малышей. Они приехали, познакомились с Деном, а через месяц вернулись и забрали мальчика.

- При активной жизни состояние и качество жизни кошки со временем улучшается. Это происходит за счет тренировки мышц и компенсаторного поведения. Поэтому питомцам с таким заболеванием необходимо уделять время каждый день. С ними нужно играть, разговаривать и тогда заболевание прогрессировать не будет. Никаких дополнительных лекарств они не требуют, однако, несмотря на это, не каждый готов взять на воспитание кошек с таким заболеванием, - говорит женщина.

Груня до сих пор ждет

После того, как мальчика забрали, Груня осталась жить с другими кошками и ждать свою семью.

- Когда мы начали писать в социальных сетях о том, что Груни нужна семья, многие писали, что заберут ее. Однако до сих пор так никто и не приехал. Когда приезжают за другими питомцами, что находятся у меня на передержке, Груня как может бежит к ним первая знакомиться, но когда забирают не ее, то очень печалится, - говорит Ирина. – Вот и вчера приезжали за другим котиком, так Груня и на ручки попросилась, и «разговаривала» с женщиной, а когда она уехала, то девочка ушла к себе и лежала с огромной тоской в глазах. Она все понимает. Это по глазам видно, и кажется, будто все меньше верит в то, что сможет обрести свою семью.

Ирина Ворошина

Говорят, что такие кошки покоряют сердца. Смотря на фотографии Груни, в это веришь. Девочка ждет семью, в которой ее смогут полюбить, даже, несмотря на легкий недуг. Забрать Груню можно, связавшись с Ириной по номеру телефона: 8-929-397-23-78. У этой малышки огромное сердце и она заслуживает счастья.