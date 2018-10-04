Вилле Хаапасало рассказал об Алтае на немецком и французском

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-03T15:05:03+03:00

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Знаменитый финский актер Вилле Хаапасало еще в 2016 году снял документальный сериал из 9 фильмов «Алтай за 30 дней». По российским телеканалам, по данным портала «Хан Алтай», фильмы так и не продемонстрировали. Однако в настоящее время их можно найти на Ютубе на немецком и французском языках.

Как сообщает портал, будучи на Алтае Вилле посетил музей в Горно-Алтайске, где сразу же устремился к принцессе Укока. Посетил местный рынок, где его заинтересовали традиционные алтайские продукты вроде кедровых орехов и серы (жвачки из смолы). В Майме высказал недовольство местным садом камней, заявив, что это новодел и таких в стране много. Характер актер проявил и на Телецком озере, где местный рыбак попытался с ним заговорить на английском. Вилле сделал вид, что не знает такого языка и упорно отвечал ему на русском. Странно он поступил и с щедрым подарком от местных жителей, которые преподнесли ему пятилитровую бутыль можжевеловой. Видимо, не зная русской поговорки «подарки – не отдарки», он оставил напиток местным рыбакам.

Впрочем, непростой характер Вилле Хаапасало не повлиял на позитивный настрой полученных фильмов. В кадре актер обнимается с местными жителями, катается на рафте по горным рекам, с воодушевлением играет на национальных алтайских инструментах, восторгается чистотой и красотой природы Алтая. Кстати, понять о чем все-таки говорит Вилле в фильмах можно, даже несмотря на французский и немецкий дубляж, поскольку он идет поверх русской речи.