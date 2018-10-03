Отопительный сезон в Барнауле: одним жарко, другим - холодно

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-02T18:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Тепло поступило более чем в 70% жилого фонда и практически в 100% социальных учреждений Барнаула. Трубы остаются холодными в 30% многоэтажек города.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 19 сентября, однако некоторые управляющие компании «перестраховались» и подали заявку на включение тепла раньше. А так как небесная канцелярия преподнесла теплое и солнечное бабье лето, многие в результате были вынуждены открывать окна и отапливать улицу. Другие же, наоборот, до сих пор ждут – не дождутся теплых батарей и спят под тремя одеялами и двумя кошками.

По словам председателя городского комитета по энергоресурсам и газификации Александра Кощеева, полностью подключить к отоплению краевую столицу планируется на этой недели.

- Источники тепловой энергии, муниципальные котельные готовы к отопительному сезону. Запасы топлива где-то в два, а где-то и в три раза превышают нормативы, что дает нам уверенность в отопительном сезоне без срывов. С учетом погодных условий, думаю, что на этой неделе ряд домовладений и соцучреждений запустят свои принимающие устройства, и город полностью будет подключен к отоплению, - сказал Кощеев.

Председатель отметил, что во избежание аварий, город к отопительному сезону подключается планово, а не повсеместно.

Подсказка КП

Что делать, если отопление не дали

Если в вашей квартире холодно, начальник управления по внешним связям Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Екатерина Терешкина советует обратиться в свою управляющую компанию.

- СГК запустила тепло по всему своему контуру в Барнауле. Если в квартирах еще холодно, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если управляющая организация не реагирует на обращения, то следует связаться с городской единой диспетчерской службой или администрацией района, - рассказала Терешкина.

Никакого перерасчета за то, что многим пришлось «отапливать улицу», не будет.

Запишите телефончик

Диспетчер администрации Железнодорожного района - (3852) 62-56-95;

Диспетчер администрации Индустриального района - (3852) 47-51-83;

Диспетчер администрации Ленинского района - (3852) 54-44-49;

Диспетчер администрации Октябрьского района - (3852) 24-74-98;

Диспетчер администрации Центрального района - (3852) 63-08-25;

Единая дежурная диспетчерская служба Барнаула - (3852) 29-91-88;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула - (3852) 37-05-32, 37-05-35.

Прочитано в Интернете

- В квартире настоящая сауна. Даже открытие всех окон не помогает справиться с ужасной духотой. В квитанции за сентябрь и октябрь я уже жду сумму, которая набежала за две недели отопления улицы, - сетует Анна Серегина.

- У нас включили отопление и через два дня, когда на улице наступило бабье лето, отключили. И правильно сделали. До 2 октября мы жили с распахнутыми окнами, и я даже не представляю, какая бы стояла дома жара, не отключи отопление управляющая компания, - пишет Дмитрий Смирнов.

- Да лучше бы включили. Можно окна открыть в случае чего, чем мерзнуть и мотать энергию на обогревателе. Вечно так - кому не надо, включают раньше всех, потом сидят ноют, а тем, кому действительно холодно, не могут никак добиться, чтобы включили. От тепла на улице теплее дома не становится, - написала разгневанная горожанка Юлия Разумовская.