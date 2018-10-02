Суд над вором в законе Ткачом Няганьским: Не хочу, чтобы это видели мои дети

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-02T10:23:04+03:00

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В Барнауле проходит суд над вором в законе Андреем Ткаченко, известным в преступном сообществе как Ткач Няганьский. Под его руководством группа занималась вымогательствами, мошенничеством, кражами и угонами. Причем главарь координировал действия преступников из Москвы.

По версии следствия, в 2015-2016 годах преступный авторитет и его знакомый создали в Алтайском крае сообщество, которое состояло из двух организованных групп. Преступная группа состояла из девяти человек (еще четверо привлекались на «дела» по случаю).

Здесь проходят слушания по делу Андрея Ткаченко и его подельников.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Всего от их действий в крае пострадали 14 человек и 7 юридических лиц. На суд пострадавшие не пришли, лишь один из них прислал своего законного представителя. Зато были знакомые и близкие обвиняемых.

Заседание проходило в присутствии СМИ, но проводить съемку было запрещено – об этом просили заключенные. По словам Андрея Ткаченко, это могут увидеть его маленькие дети. Слушания длились всего около часа, дальнейшее разбирательство отложили на две недели – один из обвиняемых не явился на заседание.

Напомним, Андрея Ткаченко обвиняют по редкой статье – создание преступного сообщества, максимальное наказание по которой предполагает пожизненное лишение свободы. Криминального авторитета задержали в Москве летом прошлого года.

Подсудимые, находящиеся под подпиской о невыезде после заседания.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Задержание происходило в одном из развлекательных заведений Москвы. По имеющейся информации, представители криминалитета собрались, чтобы обсудить вопросы о закреплении сфер влияния в Алтайском крае. Среди задержанных оказались трое так называемых воров в законе – Ткач, Надар и Кусок, - сообщали после задержания московские полицейские.

По данным краевой прокуратуры, преступники вымогали деньги у простых жителей и бизнесменов по надуманным предлогам, взыскивали несуществующие долги, отбирали машины и ценные вещи. Еще одна статья доходов группировки - кражи металла на железной дороге.

- Металлолом в железных вагонах проходил в сторону Барнаула. Там были трубы, швеллера, уголки. Там не так уж много было, - рассказал адвокат одного из членов преступного сообщества Сергей Талайко. – Моего подзащитного Андрея Вяткина обвиняют в краже. Это четыре или пять эпизодов, которые еще не уточнены. Состав группы тоже под вопросом. Он уже почти год находится под стражей. Мы надеемся на непредвзятое расследование и справедливый приговор, что содеянное будет переквалифицировано и наказание будет более мягким, возможно, даже обойдется условным сроком.

Как стало известно «КП», Андрей Вяткин с товарищами залазили на открытые платформы вагонов и вручную скидывали груз. Позже к путям подгоняли грузовики и сдавали трубы, уголки и прочие изделия на металлолом. Как уверяет адвокат Вяткина, объем похищенного не установлен, но, как сообщает источник, знакомый с ситуацией, доход от сбыта металла мог ежемесячно превышать миллион рублей.

Следующие слушания пройдут в середине октября.