Кальянная из парка развлечений пустилась в бега

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-09T16:23:19+03:00

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Кальянная, которая некоторое время назад еще вовсю работала в парке развлечений «Барнаульская крепость», пустилась в бега. Теперь она открылась в другом месте.

Напомним, неделю назад корреспонденты «Наших новостей» рассказали о том, что на территории парка развлечений «Барнаульская крепость» работает кальянная, причем без какого-либо шатра или чего-то подобного. Прямо на открытом воздухе, рядом с аттракционами для детей. Панику подняли родители. Они были возмущены этим фактом.

По инициативе телеканала началась прокурорская проверка, однако ее результаты оказались бессмысленны: на тот момент, когда сотрудники ведомства пришли в парк, заведение уже закрылось.

- Кальянной на территории парка не установлено. В связи с изложенным, оснований для принятия мер прокурорского реагирования по результатам проверки не имеется, - говорится в письме из прокуратуры.

Кто ответит? Почему надзорные органы ничего не предъявляют владельцам кальянной?.Только после сообщения о курительном заведении в СМИ, кальянная в спешном порядке закрылась. Впрочем, позже выяснилось, что заведение имеет еще одну точку в городе. Автор: nashinovosti.tv

Роспотребнадзор в таких условиях тоже оказался бессилен: теперь доказать факт того, что посетители курили именно табак – нельзя. В противном случае, если бы это подтвердилось, то предпринимателю пришлось бы заплатить штраф – от 30 до 40 тысяч рублей.

А тем временем, стало известно, что кальянная попросту переехала. Сейчас она находится на улице Лазурной, 35 и ее новые сотрудники «ничего не знают» о предыстории переезда, хотя даже в официальной группе заведения есть ролик, снятый на фоне колеса обозрения. Впрочем, после того, как на Лазурной побывали журналисты, администраторы закрыли доступ к группе.

И все же нарушения на лицо. В уголке потребителей не заполнена книга отзывов и предложений, а также книга проверок. Нет ни печатей, ни подписей. Лицензия на продажу алкоголя просрочена почти на год. Зато в ней ей информация о директоре – Анастасии Алифановой. Однако девушка всю ответственность с себя сняла.

- Мы снимали в аренду, а не снимаем. Лицензия по этому адресу аннулирована. Может быть они сделали ксерокопию со старой лицензии, ее туда воткнули, лицензии там нет, точка нерабочая. Они занимаются какой-то самодеятельностью, - говорит она.

Ситуация зашла в тупик. Кто же на самом деле руководит кальянной – остается загадкой. Положительный момент пока только один – дети больше не дышат непонятным дымом, а вот взрослым следует быть внимательнее. Об ответственности в данном заведении не знают.