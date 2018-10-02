Афиша Барнаула: балет, театр и музыка

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-02T10:37:55+03:00

«Комсомолка» составила афишу Барнаула на октябрь. В обзоре – самые интересные, на наш взгляд, культурные мероприятия.

Балет

Балет «Спящая красавица»

Где: Театр драмы им. В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15)

Когда: 19 октября в 19.00

Цена билета: 1000 - 2300 рублей

Балет «Спящая красавица» в Барнауле покажет «Классический Русский балет» - успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году и за одиннадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Шоу-Балет «TODES»

Где: Театр драмы им. В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15)

Когда: 20 октября в 18.00

Цена билета: 1500 - 3000 рублей

Балет «ТОДЕС» приглашает на премьеру программы «И приснится же такое…», приуроченную к юбилею коллектива! Это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене создатель шоу-балета Алла Духова!

Танцы

ЮДИ

Где: ДК моторостроителей (ул. Титова, 50а)

Когда: 24 октября в 19.00

Цена билета: 800 - 2000 рублей

В рамках мирового турне танцевальный коллектив из Томска, финалист Britan’s Got Talent, финалист «Минуты славы», - «ЮДИ» представит шоу «Свет и Тьма». Это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Это потрясающее шоу российских исполнителей, завоевавших зарубежного зрителя, с демонстрацией невероятных возможностей человеческого тела, от которых захватывает дыхание.

Спектакли

Бал в «Савойе»

Где: Алтайский театр музкомедии, пр. Комсомольский, 108

Когда: 2, 3, 4 октября в 18.30

Цена билета: 400 – 800 рублей

Бал в Савойе.

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера! Маркиз Жестен де Фоблаз и его жена Мадлен возвращаются домой из свадебного путешествия. День их прибытия совпадает с балом в отеле «Савой». Молодые собираются провести вечер дома, но неожиданно Жестен получает письмо от бывшей возлюбленной - когда-то он имел неосторожность пообещать ей один ужин в любое время и в любом месте. Час расплаты настал. Танголита ждет маркиза в отеле «Савой».

Фоторепортаж с предпремьерного спеткаля смотрите ниже.

Босиком по парку, или Выход через спальню

В ролях: Валерий Афанасьев, Петр Красилов, Ольга Хохлова, Екатерина Волкова

Где: Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2)

Когда: 18 октября в 19.00

Цена билета: 1000 - 2800 рублей

Это история о зарождающейся любви. Беззаботная и непосредственная Кори (Екатерина Волкова) и отличник-ботаник Пол (Петр Красилов) 6 дней как женаты. Они налаживают быт в крохотной квартирке с дырявой крышей и эксцентричным соседом (Валерий Афанасьев). Трудности быта и внезапные визиты тещи (Ольга Хохлова) добавляют «перца» в отношения юной пары. Возникает множество комичных и трогательных ситуаций. А главное, если ты влюблен, то и в февральский дождик можно с удовольствием гулять босиком по парку!

Мурлин Мурло

В ролях: Светлана Пермякова, Валентина Мазунина, Андрей Гайдулян, Роман Богданов

Где: Театр Музкомедии (пр. Комсомольский, 108)

Когда: 23 октября в 19.00

Цена билета: 1000 - 2900 рублей

Место действия «Мурлин Мурло» - забытый Богом город Шипиловск. Время действия - излом недолгой горбачевской эпохи. У Оли по кличке Мурлин Мурло роман с пьяницей Николаем, потому что хочет ребеночка, но банально поговорить ей не с кем. Однажды в ее доме появляется квартирант Леша - интересный, образованный, в очках…

Любовные письма

Где: Театр Музкомедии (пр. Комсомольский, 108)

Когда: 26 октября в 19.00

Цена билета: 1600 - 3900 рублей

Есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь.

Каждый сюжет в письме - повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ еще немного слов. Слов любви. Итог любви - коробки писем.

Близкие люди

В ролях: Людмила Артемьева, Николай Добрынин

Где: Театр Музкомедии (пр. Комсомольский, 108)

Когда: 31 октября в 19.00

Цена билета: 1000 - 2800 рублей

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы рассказов мы услышали? Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они - о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами… Все случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Музыка

«Золотой век гобоя»: Shepherd trio

Где: Государственная филармония Алтая (ул. Ползунова, 35)

Когда: 4 октября в 18.30

Цена билета: 100 - 450 рублей

Ансамбль Shepherd trio представит в краевом центре программу «Золотой век гобоя», в которой прозвучат произведения Т. Альбинони, А. Вивальди, А. Марчелло, И.С. Баха, Н. Порпора. Ансамбль Shepherd trio молодой, темпераментный и яркий коллектив. В репертуаре произведения для гобоя и его родственных инструментов (английского рожка, баритонового гобоя, гобоя d’amour).

Камилла Турман

Где: Государственная филармония Алтая (ул. Ползунова, 35)

Когда: 5 октября в 19.00

Цена билета: 400 - 650 рублей

Camille Thurman (Камилла Турман) - талантливая саксофонистка, флейтистка, вокалистка, композитор и педагог. Камилла обладает способностью петь в 4 октавы. Ее дар исполнять, ориентируясь на звуки-воспоминания из прошлого, творчески вносить в них нюансы и свежесть современной музыки, не только расширили возможности джаза для будущего поколения, но и получили уважение аудиторий в Израиле, Перу, Швейцарии и по всему миру.

Звезды мирового блюза: Чарльз Бёртон

Где: Государственная филармония Алтая (ул. Ползунова, 35)

Когда: 25 октября в 19.00

Цена билета: 300 - 650 рублей

Уроженец Лос-Анджелеса гитарист Чарльз Бёртон играет блюз и кантри уже больше 45 лет. Его энергичный стиль хорошо знаком поклонникам этой музыки в Америке: Бёртон объехал с гастролями всю страну. Кроме того, он - постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей в Европе, в том числе в Скандинавии и Великобритании.

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бал в «Савойе»Фото: Олег УКЛАДОВ