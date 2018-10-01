В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлону
В пятницу, 28 сентября, на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва состоялись зрелищные соревнования между юными биатлонистами и ветеранами спорта.
Эстафетная гонка традиционно включала нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревновались на лыжероллерах, на последних - бежали. Эстафета передавалась от старших более молодым участникам.
К слову, возрастной диапазон участников изначально предполагал большой разбег. Самому старшему участнику эстафеты исполнилось 60 лет, младшему – 10. В каждой команде участвовало по четыре человека.
- Команды образовывались по случайному принципу путем компьютерной жеребьевки. Чтобы у наших гостей из других городов не было сомнений, что мы подтасовали состав команд. Надо сказать, что компьютер оказался справедлив – участники подобрались более-менее равные. Все решалось в ходе соревнований, - отмечает председатель барнаульской Федерации биатлона Андрей Угаров. – При этом условия прохождения для всех были одинаковые, хотя дистанции для возрастных категорий были разные (ветераны бежали три круга по 1200 м, старшие дети - три круга по 800 м, младшие три круга по 300 м). Это делалось для того, чтобы дети почувствовали командный дух, атмосферу самих соревнований.
- «Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую мы стараемся укрепить на протяжении нескольких лет. Многие ветераны - известные спортсмены из Томска, Новосибирска, республики Алтай, Бийска. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в юношеском возрасте. Знают и стремятся к этим высотам, - рассказывает инициатор и участник «Эстафеты поколений», ветеран алтайского биатлона Сергей Локтев. - Уровень подготовки детей существенно вырос за последние несколько лет. У нас очень перспективное подрастающее поколение. Думаю, в обозримом будущем мы будем свидетелями того, что они покажут высокие результаты.
По итогам соревнований, почетное первое место заняла команда под номером 2 и ее участники – Александр Костюченко, Юрий Морозов, Иван Жданов, Ксения Яковченко.
Второе место завоевала команда №1, в составе Романа Шавалиева, Алексея Тимошина, Андрея Панкратова, Марка Долгова. И замкнула тройку лидеров седьмая команда – Сергей Локтев, Иван Лыжин, Алина Хисамутдинова, Платон Егоров.
Спонсором эстафеты уже по доброй традиции выступил Барнаульский пивоваренный завод. Предприятие обеспечило призовой фонд спортивного мероприятия. Победителям вручили кубки, медали, денежные призы, участникам эстафеты - вкусные подарки.