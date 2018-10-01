В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлону

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-01T07:14:57+03:00

Самому старшему участнику было 60 лет, самому младшему – 10 лет

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В пятницу, 28 сентября, на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва состоялись зрелищные соревнования между юными биатлонистами и ветеранами спорта.

Эстафетная гонка традиционно включала нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревновались на лыжероллерах, на последних - бежали. Эстафета передавалась от старших более молодым участникам.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлонуФото: Виталий БАРАБАШ

К слову, возрастной диапазон участников изначально предполагал большой разбег. Самому старшему участнику эстафеты исполнилось 60 лет, младшему – 10. В каждой команде участвовало по четыре человека.

- Команды образовывались по случайному принципу путем компьютерной жеребьевки. Чтобы у наших гостей из других городов не было сомнений, что мы подтасовали состав команд. Надо сказать, что компьютер оказался справедлив – участники подобрались более-менее равные. Все решалось в ходе соревнований, - отмечает председатель барнаульской Федерации биатлона Андрей Угаров. – При этом условия прохождения для всех были одинаковые, хотя дистанции для возрастных категорий были разные (ветераны бежали три круга по 1200 м, старшие дети - три круга по 800 м, младшие три круга по 300 м). Это делалось для того, чтобы дети почувствовали командный дух, атмосферу самих соревнований.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлонуФото: Виталий БАРАБАШ

- «Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую мы стараемся укрепить на протяжении нескольких лет. Многие ветераны - известные спортсмены из Томска, Новосибирска, республики Алтай, Бийска. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в юношеском возрасте. Знают и стремятся к этим высотам, - рассказывает инициатор и участник «Эстафеты поколений», ветеран алтайского биатлона Сергей Локтев. - Уровень подготовки детей существенно вырос за последние несколько лет. У нас очень перспективное подрастающее поколение. Думаю, в обозримом будущем мы будем свидетелями того, что они покажут высокие результаты.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлонуФото: Виталий БАРАБАШ

По итогам соревнований, почетное первое место заняла команда под номером 2 и ее участники – Александр Костюченко, Юрий Морозов, Иван Жданов, Ксения Яковченко.

Второе место завоевала команда №1, в составе Романа Шавалиева, Алексея Тимошина, Андрея Панкратова, Марка Долгова. И замкнула тройку лидеров седьмая команда – Сергей Локтев, Иван Лыжин, Алина Хисамутдинова, Платон Егоров.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений» по летнему биатлонуФото: Виталий БАРАБАШ

Спонсором эстафеты уже по доброй традиции выступил Барнаульский пивоваренный завод. Предприятие обеспечило призовой фонд спортивного мероприятия. Победителям вручили кубки, медали, денежные призы, участникам эстафеты - вкусные подарки.