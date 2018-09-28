В Барнауле открыта запись на «Забег младенцев»!

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-28T12:52:23+03:00

Это популярные соревнования для самых маленьких ползунков и бегунков

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20 октября состоится юбилейный 20-й краевой «Забег младенцев» для детей 0-2 лет. Участие - только по предварительной записи, количество мест ограничено! Запись на забег - на сайте организатора: http://mamochki22.ru/zm

Младшие участники будут проходить дистанцию 5 метров традиционно - без препятствий, малыши постарше - через расположенные на дорожках соревнований тоннели.

Трое лидеров в каждой «пятерке» участников будут получать настоящие спортивные медали: золото, серебро, бронзу с эмблемой «Забега младенцев», а главные победители - кубки с фигуркой-символом мероприятия.

Все участники получат памятные дипломы и ценные призы. Состоится конкурс на лучший костюм участника, на самую яркую группу поддержки, на необычные приманки для привлечения малышей к финишу.

Гостей праздника ждет веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей 0+, интерактивные площадки для детей всех возрастов, розыгрыши ценных призов среди участников забега, море позитива, эмоций и невероятного настроения!

Приглашаем детей 0-2 лет! Принять участие можно только по предварительной записи, количество мест ограничено!

Запись на забег – на сайте организатора: http://mamochki22.ru/zm

По вопросам сотрудничества: тел./WhatsApp +7-903-996-1110

Организаторы краевого "Забег младенцев":

- Алтайская краевая общественная организация в поддержку семьи, материнства и детства «Мамочки22»,

- Сайт для мам Барнаула mamochki22.ru.