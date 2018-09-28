2018-09-28T11:49:13+03:00
Общество

Как такое могло случиться: бродячие собаки разодрали автомобиль

Предположительно, животные пытались добраться до котенка
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Максим ЗверевФото: Максим ЗверевФото: со страницы vk.com/barneos22
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В Барнауле собаки буквально растерзали автомобиль. По всей вероятности, пытаясь добраться до кошки, животные оторвали бампер у машины и погрызли крылья.

Фото: Максим Зверев Фото: со страницы vk.com/barneos22

Фото: Максим ЗверевФото: со страницы vk.com/barneos22

Машина стояла возле одного из домов в поселке Учхоз Пригородный.

- Сегодня утром жена как обычно вышла из дома, чтобы отвезти детей в школу, а тут... Ночью собаки частично разобрали легковушку. Оторвали бампер у «Витца» и погрызли крылья машины. Ума не приложу, как такое могли сделать собаки. Видно, кошка или котенок под машиной прятался, - рассказал Максим Зверев.

Фото: Максим Зверев Фото: со страницы vk.com/barneos22

Фото: Максим ЗверевФото: со страницы vk.com/barneos22

И это не единственные проделки шайки! Вот уже месяц, по словам Максима, у него и соседей пропадают вещи, обувь, оставленная на крыльце, также собаки давят кур и котов.

Фото: Максим Зверев Фото: со страницы vk.com/barneos22

Фото: Максим ЗверевФото: со страницы vk.com/barneos22

- Я всё понимаю, машину придётся восстанавливать самому. Но дальше так продолжаться не может! Жена полицию вызвала, надо зафиксировать. Иначе потом ничего не докажешь, - говорит Максим. - Сейчас еду домой с командировки, будем что-то думать, решать, что делать с животными.

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