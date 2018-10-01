Опальный глава сельсовета прекратил голодовку

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-01T13:00:54+03:00

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Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края и бывший кандидат в губернаторы, прекратил голодовку. Отказ от пищи продолжался 5 дней: с 25 по 30 сентября.

Напомним, опальный глава отказался от еды в знак протеста – в его селе не был запущен отопительный сезон. Еще летом Олег Боронин начал публиковать тревожные посты у себя на странице в Фейсбуке, писать в прокуратуру, выносить на обсуждение селян и депутатов проблему с отоплением. Глава уверен, что районная власть бросила систему ЖКХ в поселке на произвол судьбы. Не получив ожидаемой реакции властей, политик пошел на крайнюю меру – объявил бессрочную голодовку.

Отметим, что шестью годами ранее Олег Боронин уже добивался таким образом решения аналогичной проблемы. В 2012 году после двухсуточной голодовки власти все-таки пошли на решение проблемы с отопительной системой поселка. В 2018 году требований у Боронина оказалось намного больше – обеспечение тепла, отставка врио регионального министра ЖКХ Ивана Гилева, проверка законности действий «Газпрома» в отработке муниципальных контрактов и т.д.

Возможно из-за количества, а возможно из-за сложности выполнения требований, краевые и районные власти на сей раз не спешили их выполнять. В сельсовет выезжали чиновники и депутаты, беседовали с голодающим, признавали, что на самом деле сложности с отоплением есть, но, по их словам, проблемы эти под контролем. Олегу Боронину даже передали документы, подтверждающие, что нашлась теплоснабжающая организация для поселка, но неугомонный политик продолжал голодовку. На пятый день Боронин сдался.

- Смысла продолжать голодовку я не вижу, поскольку адекватной реакции со стороны власти нет. И еще одна из причин, по которой я прекратил голодовку – мне нужно работать. Работы в сельсовете очень много, - прокомментировал Олег Боронин.

Выходил из голодовки Олег Боронин с помощью кефира, морковного сока и таблеток панкреатина. В течение голодовки он ощущал скачки давления, слабость, тошноту и головокружение.

Кстати

Олег Боронин до сих пор убежден, что в поселке отопительный сезон сорван. И хотя новая теплоснабжающая организация уже приступила к своим обязанностям, вовремя подать тепло в Сибирский уже не получится. В настоящее время ситуацию рассматривает прокуратура, сообщил «КП» политик.

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