Какой будет погода в начале октября в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-30T16:35:09+03:00

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Погода в первые дни октября в Алтайском крае ожидается столь же чудной, как и в последние дни сентября. Бабье лето в этом году радует и удивляет. Жители края то и дело выставляют в сетях фото фантастических осенних пейзажей и не устают ими восторгаться. Действительно, вокруг такая пестрая красота! А какой воздух – волнующий, с запахом костра!

Впрочем, сотрудники МЧС предупреждают – жечь костры сейчас крайне опасно. По информации алтайских синоптиков, по 3 октября местами в южных и восточных районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность - четвертый класс горимости.

- В связи с этим возможен рост бытовых, лесных и степных пожаров, происшествий на воде, - предупреждают спасатели.

Что касается детального прогноза, то синоптики пока ограничились лишь данными на 1 октября. Так, днем по краю ожидается +19...+24, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду. В северо-западных районах в это время возможны небольшие дожди. В Барнауле +21…+23, ветер юго-западный, 7-12 м/с, без осадков.

Различные погодные сервисы дают более длительные прогнозы, но только по населенным пунктам, а не в целом по краю. В Барнауле, например, по данным «Яндекс. Погода» на 10 дней, после 1 октября пойдет резкое понижение температуры до +9 (ночью до +3) и начнутся дожди. Но к концу этой недели вновь потеплеет до +16 и станет сухо.