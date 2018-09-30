2018-09-30T06:41:15+03:00
Общество

Умер экс-глава алтайской Общественной палаты, который работал с Марией Бутиной

Похороны Петра Ковалева пройдут 1 октября
САПОЖКОВА Александра
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Петр Ковалев. Фото с сайта Общественной палаты Алтайского края.Петр Ковалев. Фото с сайта Общественной палаты Алтайского края.
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Бывший руководитель Общественной палаты Алтайского края Петр Ковалев скончался 29 сентября. Об этом сообщил его единомышленник и друг – общественник Константин Емешин. Петру Киприяновичу было 70 лет.

- Мы познакомились при создании Общественной палаты. Он возглавил комиссию, которая занималась вопросами ЖКХ, я активно продвигал Закон об Общественной палате. При формировании второго созыва мы договорились сделать палату по-настоящему общественной. Подтянули общественников, победили на выборах в 2008 году, - вспоминает Константин Емешин в «Фейсбуке».

В то время, когда Ковалев возглавлял палату, руководителем ее информационного центра была Мария Бутина – ныне скандально известная «шпионка». Константин Емешин считает, что тогда палата была действительно общественной. И даже губернатор Александр Карлин был вынужден считаться с ней.

- Но переломным моментом стали наши изыски по теме "Тарифы - Угольный рынок", а потом доклад Ковалева о коррупции. Губернатор попытался сместить руководство палаты. Но это оказалось не "по зубам". Тогда Карлин инициировал изменение закона и сделал палату назначаемой. В этих играх ни я, ни Ковалев не стали участвовать, - рассказала Константин Емешин.

24 ноября 2009 года Петр Ковалев был вынужден сложить свои полномочия.

Похороны бывшего руководителя палаты пройдут 1 октября. Причины смерти не называются.

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