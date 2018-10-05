В Барнауле рассказали, где зимуют лавочки

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-05T14:10:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле провели промежуточные итоги проекта создания комфортной городской среды, а также рассказали, где зимуют лавочки.

В настоящий момент проект «Комфортная городская среда» реализуется в самом центре краевой столицы – на улице Молодежной. Сейчас здесь завершают укладывать тротуарную плитку, скоро расставят скамейки и малые архитектурные формы. Правда, не исключено, что на зиму их точно также уберут, как на проспекте Ленина, на площади Октября и на улице Мало-Тобольской.

Реализация проекта "Комфортная городская среда"Фото: Анна СЕМИНА

- Есть технология уборки. Невозможно нормально убирать тротуар, если на нем стоят лавочки. Более того, считаю зимой, на морозе, не большое удовольствие доставляет сидение на лавочке. Так что осенью их уберут на хранение. Обратно их вернут весной, после завершения месячника санитарной очистки города, - говорит заместитель главы администрации города Барнаула Александр Алексеенко.

Реализация проекта "Комфортная городская среда"Фото: Анна СЕМИНА

Что касается, в частности, улицы Молодежной, то на тротуарах предусмотрена механическая уборка, а она затруднена, если есть лавочки, так что, скорее всего, их все-таки уберут.

Сейчас они стоят ровным рядами на площадке в районе пересечения улицы Молодежной и Социалистического проспекта. Для того чтобы сдать объект их расставят, а потом, судя по всему, снова уберут.

Давно «просилась»

В мэрии признают, что улица Молодежная давно «просилась», но каждый раз работы откладывались по тем или иным причинам.

– А вот в этом году общественные территории, которые необходимо привести в порядок мы выбирали путем народного голосования. Тут уже никуда не денешься – хотим мы или не нет, а жители решили, и мы им обещали, - говорит Алексеенко.

Реализация проекта "Комфортная городская среда"Фото: Анна СЕМИНА

Правда, не все получилась гладко, некие подвижки в сроках есть, но, во-первых, они незначительные, а во-вторых, носят, скорее, «бытовой» характер – начались дожди, произошли неувязки с подрядчиками и т.п. Никаких системных и глобальных проблем нет.

- Тем не менее, есть полная уверенность, что программа в этом году будет полностью выполнена, - заверяет Александр Алексеенко. – Кстати, мы работали по проектно-сметной документации, которую разработала специализированная организация. Она прошла все экспертизы и согласования. Это во многом нам облегчает рабочий процесс.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антона Шеломенцева, ахиллесовой пятой объекта был район пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина. Если точнее – пешеходный переход на четной стороне. После дождей здесь частенько собиралась огромная лужа, обойти которую нельзя было. Сейчас специалисты разрабатывают варианты как ее можно убрать.

Реализация проекта "Комфортная городская среда"Фото: Анна СЕМИНА

- Скорее всего, будем устанавливать там лотки и через них отводить воду, - говорит он. – Опыт их использования у нас есть, в частности на улице Пушкина и он довольно успешный и не требует больших затрат.

Все довольны

Пользуясь случаем, комиссия в которую вошли руководители профильных служб города, депутаты БГД и депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, курирующих программу, побывали с проверкой не только на самой улице Молодежной, но и в близлежащих дворах, где работы уже завершились.

Так во дворе домов №№21 и 23 территория преобразилась еще в прошлом году, и надо заметить, она сохранилась в отличном состоянии. Местные жители говорят, что детская площадка востребована. Есть только проблема с парковкой и сейчас они этим занимаются.

А вот двор на Молодежной, 35 сдали в этом году, и местная детвора теперь в свободное время теперь тоже не болтается без дела, а соседи с завистью смотрят на изменения.

Реализация проекта "Комфортная городская среда"Фото: Анна СЕМИНА

- Это уникальная программа, потому что она, прежде всего, рождена нашими людьми. Мы внимательно выслушивали пожелания наших избирателей и вот так они трансформировались в проекты. В частности в программу «Комфортная городская среда», - говорит Даниил Бессарабов. – В дальнейшем мы также будем следить за выполнением работ, за их качеством, за гарантийными сроками. Сегодня побывав в некоторых дворах было приятно услышать высокую оценку и слова благодарности от наших жителей в адрес и строителей, и управляющих компаний, и властей всех уровней.

По словам Александра Алексеенко, все работы, намеченные по программе в этом году должны быть сданы до 1 декабря. Все идет к тому, что они завершатся раньше оговоренных контрактами сроков.

- Могу сказать так: на сегодняшний день работы по дворам выполнены на 95%, по общественным – где-то 85-87%, - добавляет он.