Хочешь стать красивой – иди к гинекологу

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-27T08:24:13+03:00

Очень часто причиной прыщей, ранних морщин и лишнего веса являются проблемы с женским здоровьем

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Недавно моя знакомая гинеколог из Барнаула рассказала необычную историю. На прием пришла 35-летняя женщина, у которой начали обильно выпадать волосы на голове. Да-да, не удивляйтесь. С этой проблемой грамотный врач-трихолог ( занимается лечением заболеваний волос и волосистой части головы – прим. авт.) направил свою пациентку к гинекологу.

- Обследовав ее, трихолог не нашел по своему профилю никаких явных причин выпадения волос. Предполагая, что это происходит на фоне гормональных проблем, доктор посоветовал женщине обратиться к нам – гинекологам, - рассказывает доктор одной из барнаульских клиник Юлия Жданова. – Как выяснилось, недавно у женщины случилась замершая беременность, после этого начались проблемы с циклом. А результатом этого гормонального сбоя стало интенсивное выпадение волос.

Пациентке назначили гормональную терапию. Сейчас она уже идет на поправку – стала лучше себя чувствовать и, конечно же, лучше выглядеть.

- Связь гинекологических и косметических проблем очевидна. Опытный врач, даже не прибегая к гинекологическому осмотру пациентки, может понять, что она не зря пришла на прием, - говорит гинеколог Юлия Жданова. – Одними из основных маячков являются прыщи, угри, увеличенная масса тела и т.д. При назначении лечения нормализуются не только эти проблемы, но и в целом состояние репродуктивной системы женщины.

По мнению главврача барнаульского роддома №2 Людмилы Ананьиной, здоровая женщина – эта та, которая наполнена женской энергией, притягивающей в жизнь добро, любовь и гармонию.

Людмила Ананьина, заслуженный врач РФФото: Олег УКЛАДОВ

- Женской красотой руководят гормоны эстрогены (вырабатываются яичниками). Женщина, у которой они в норме, внешне всегда будет выглядеть привлекательной и сексуальной: гладкая нежная кожа, красивые здоровые волосы, подтянутое тело, блеск в глазах. Но что самое главное – при правильной и достаточной выработке эстрогенов женщина способна выполнять свое главное предназначение – родить здорового ребенка! - говорит заслуженный врач РФ Людмила Ананьина. - Кстати, женщина до родов и после - как два разных человека. У рожениц словно открывается какой-то внутренний свет, меняется мировоззрение, появляется ощущение счастья.

Одним словом, внешняя красота женщины – это показатель ее женского здоровья. Поэтому если вдруг ваши проблемы проявляются, как говорится «на лицо», не забудьте посетить не только косметолога, но и гинеколога.

- Во время посещения гинеколога важно рассказать доктору не только о явных внешних проявлениях проблемы. Уделите внимание деталям, ведь в женском здоровье не бывает мелочей. Даже если вы вдруг стали замечать перемены в настроении во время менструации, которых раньше не было – обязательно сообщите об этом доктору. Порой именно мелочи помогают поставить пациентке правильный диагноз, - говорит Людмила Ананьина.

Подсказка КП

Как проявляются гинекологические проблемы на внешнем виде женщин

- Появляются прыщи, угри на лице и теле

- Цвет кожи становится не свежим

- Кожа становится дряблой, рано появляются морщины

- Начинают расти волосы на лице, груди

- Увеличивается вес

- Развивается депрессивное состояние – тревога, плаксивость и т.д.

Лайфхаки от гинеколога Юлии Ждановой

Следите за выделениями

- В зависимости от фазы цикла они меняются. В середине цикла выделения должны быть прозрачные, в конце – белые. Если появляются желтые выделения, неприятный запах – это явный звоночек, чтобы обратиться к гинекологу.

Обращайте внимание на грудь

- Гинеколог – один из первых врачей, которому женщины жалуются на грудь. Тревожные факторы – уплотнения в груди или выделение из сосков жидкости. Регулярно прощупывайте свою грудь.

Используйте презервативы

- Особенно это касается тех случаев, когда вы не уверены в партнере. Мужчины могут даже и не знать, что являются носителями таких инфекций, как хламидиоз, уреаплазмоз и т.д.

Забудьте о стрингах

- Стринги пагубно воздействуют на женское здоровье. Очень часто они переносят бактерии из прямой кишки во влагалище. В итоге женщине требуется лечение довольно сильными антибиотикам.

Не злоупотребляйте прокладками

- Не стоит злоупотреблять ежедневными прокладками. Несмотря на удобство, они могут нанести вред, так как создают благоприятную среду для размножения вредных бактерий. Поэтому постарайтесь свести к минимуму их использование. Наилучший вариант – белье из 100% хлопка, которое отлично впитывает всю влагу.

Не пользуйте влажными салфеткам

- Использовать влажные салфетки в качестве гигиенического средства для пикантного места можно только в экстренных случаях. И то это должны быть специальные интимные салфетки, без всяких отдушек, пропитанные полезными веществами (например, L-молочной кислотой). В противном случае это обернется воспалениями и вагинальными микозами.