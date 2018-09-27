Спасенные ежата из Мамонтовского района оказались ушастыми и краснокнижными

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-27T10:19:20+03:00

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Ежата, которых спасла жительница Мамонтовского района в Алтайском крае, оказались редкими! Ушастые ежи (а они именно такие) занесены в Красную книгу России. Об этом «Комсомольской правде» рассказал Артем Кучер, руководитель краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

Напомним, в августе жительница села Островного Людмила Бочарникова подобрала осиротевших ежат, которых мать-ежиха родила прямо на территории детского сада, а потом попала под колеса авто. Селянка взялась поднимать малышей: кормила их теплым молоком из соски, подкладывала им грелочку, чтобы не мерзли и т.д. Ежата (Чук и Гек) стали подрастать и гоняться за кормящей кошкой (видимо, принимали ее за свою мамку).

Однако держать ежат дома – очень хлопотно! Они топают и шуршат по ночам, жутко мараются, да и запрещено это по закону. Выпускать после человека в природу тоже нельзя, ежи уже не выживут на воле. Узнав об этом случае, «Ноев ковчег» вызвался принять малышей от Людмилы. В дальнейшем ежат планировали отдать на страусиную ферму в Барнауле. Но, увидев их, Артем Кучер обомлеет – ежи оказались редкими, отдать их рука не поднялась.

Как котята, только купаться любят

Поначалу на новом месте малыши вели себя как стопроцентные ежики: фыркали, шипели и сворачивались в клубочки. А потом освоились, теперь они с удовольствием идут на ручки и дают себя гладить.

- Ведут себя, как котята! Позовешь их, они бегут дружно кушать, потом умываются и спать, - рассказал Артем Кучер.

Сейчас малышам оказывают практически люксовый уход. В их рационе: насекомые, профессиональный корм для котят и теплое молочко. Ежата быстро растут и крепнут. А на днях руководитель приюта порадовал их теплой ванной.

- Они, оказывается, очень хорошо плавают! Наяривали по ванночке кругами, такие счастливые! – говорит Артем.

Несмотря на практически санаторные условия, Чук и Гек постепенно стали впадать в состояние анабиоза. Для ежей этот процесс естественен, зимой, как и медведи, они спят в своих норах. Поэтому в настоящее время они в основном только едят и спят.

Чук и Гек в "Ноевом ковчеге". Фото Артема Кучера

Несколько интересных фактов об ушастых ежах

Ушастые ежи отличаются от обычных, в первую очередь, большими ушами – до 5 см. Эти локаторы трудно не заметить. А еще у них вытянутая забавная мордочка и они менее охотно сворачиваются в клубок. Ну а если ушастые это делают, то не всегда до конца. Ростом они меньше обычных ежей, длина тела составляет около 12-27 см. На лобике имеют проплешинку в виде пробора. В сочетании с огромными ушами и острой мордочкой, этот «пробор» выглядит очень комично.

Между тем, они прекрасные охотники, ушастые ежи намного проворнее обычных, с легкостью ловят жуков и муравьев. Иногда переходят на добычу покрупнее: лягушек, ящериц и маленьких птиц. Кроме того, они очень выносливые – могут обходиться без еды и воды до 2 месяцев.

Чук и Гек в "Ноевом ковчеге". Фото Артема Кучера

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